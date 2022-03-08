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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل تعقد أوبك+ اجتماعا طارئا بعد ارتفاع أسعار النفط؟

ارشيفي
ارشيفي

نقل موقع "إس أند بي غلوبال"، عن مصادر في أوبك، أن المنظمة لا تعتزم عقد اجتماع طارئ بشأن الحظر المحتمل من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على النفط الروسي، والذي قد يؤدي إلى "خنق" نحو 3 ملايين برميل يوميًا من النفط، واختفائها من إمدادات النفط الخام العالمية، ومن ثم زيادة جديدة في أسعار الخام.

ووفق المصادر؛ فإن أوبك ترى أن أسعار النفط المرتفعة ليست نتيجة أفعال أي دولة في المنظمة، لكنها وضع سياسي، مضيفة: "نعلم جميعًا أسباب السعر الحالي، لا علاقة لأوبك أو أوبك+ بكل الأسباب التي تدفع الأسعار إلى المستويات الحالية".

وحددت أوبك وشركاؤها، بما في ذلك روسيا، الاجتماع الرسمي المقبل في 31 مارس ؛ لتقرير حصص الإنتاج في مايو.
وأضاف  المصدر  إن كتلة المنتجين العالميين قلقة من تأثير الصراع في أوكرانيا في الاقتصاد العالمي والطلب طويل الأجل على النفط؛ حيث من المرجح ألا تكون أي زيادة في إنتاج النفط فعّالة.

وأشار إلى التأثير الضئيل في أسعار النفط الذي أحدثته خطط وكالة الطاقة الدولية التي أعلنت مؤخرًا تحرير 61.7 مليون برميل من المخزونات الإستراتيجية.

وقفزت أسعار النفط الخام -التي ارتفعت بالفعل منذ أن فرضت الدول الغربية عقوبات على القطاع المالي الروسي ومنعت كمية كبيرة من تجارة النفط- بعد تصريح وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أمس الأحد 6 مارس بأن بلاده تتشاور مع الأوروبيين لفرض حظر تام محتمل على واردات النفط الروسي.

كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت في الشهر الأول إلى أعلى مستوى لها في 14 عامًا، عند 139.13 دولارًا للبرميل في بداية التعاملات اليوم الإثنين، لكنها تراجعت إلى 123.62 دولار للبرميل، رغم أنها ما زالت مرتفعة بنسبة 4.67% عن تسوية 4 مارس.

وعطلت العقوبات المفروضة على موسكو بشأن أوكرانيا التجارة في النفط الروسي، خلال الأسبوع الماضي؛ حيث تجنب بعض المشترين شراء النفط من روسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، حتى عندما استُثْنيت صادرات الطاقة من الإجراءات الغربية، حسب رويترز.

ولدى معظم أعضاء أوبك+ طاقة إنتاج نفطية قليلة في الوقت الحالي، مع توافر الجزء الأكبر من الطاقة الإضافية في دول الخليج مثل المملكة العربية السعودية والإمارات، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.

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