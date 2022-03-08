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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فيضانات مدمرة تجتاح سيدني باستراليا وتشرد الآلاف.. فيديو

صدى البلد

عرضت فضائية "الحدث" مقطع فيديو يوضح تعرض مدينة سيدني الاسترالية  لفيضانات مدمرة،  تسببت في تشريد الآلاف.

ويواجه نصف مليون شخص خطر الإجلاء في ولاية نيو ساوث ويلز شرق استراليا مع استمرار هطول الأمطار.

وحذر مكتب الأرصاد الجوية الاسترالي من فيضانات مفاجئة تهدد الحياة ورياح مدمرة تصل ذروة هبوبها إلى أكثر من 90 كيلومتراً (56 ميلاً) في الساعة.

كانت الأنهار ترتفع في أكثر المدن الأسترالية اكتظاظاً بالسكان، والتي يبلغ عدد سكانها 5 ملايين نسمة، حيث حذر وزير خدمات الطوارئ في ولاية نيو ساوث ويلز ستيف كوك من "ظروف جوية غادرة" خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وأصدرت دائرة الطوارئ الحكومية أوامرا بإجلاء  200 ألف من السكان وأرسلت تحذيرات الإخلاء إلى 300 ألف آخرين.

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