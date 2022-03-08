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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحت الأرض.. غناء مدهش لطفلة أوكرانية يثير مشاعر الملايين.. فيديو

غناء مدهش لطفلة أوكرانية
غناء مدهش لطفلة أوكرانية يثير مشاعر الملايين

عرضت فضائية “العربية” مقطع فيديو يظهر فيه، غناء مدهش لطفلة أوكرانية يثير مشاعر الملايين.

وفي سياق متصل، قال ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم الثلاثاء، إن أوكرانيا تعيش معاناة مروعة جراء الحرب الروسية.

وأوضح أمين عام حلف الناتو أن الوضع في أوكرانيا قد يكون خارج نطاق السيطرة، معتبرا أن فرار 2 مليون أوكراني بسبب حرب روسيا بمثابة "جريمة حرب".

وأعرب ستولتنبرج التزام عن التزام الحلف  بحماية الدول الأعضاء من أي اعتداء.

وأضاف: "علينا مسؤولية بعدم اتساع الصراع وامتداده إلى ما وراء أوكرانيا"

وفي وقت سابق من اليوم، شن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، هجوما حادا على الدول الغربية والناتو، مدينا الجميع بعدم "وفاء الغرب" بتعهداته لبلاده.

وأكد الرئيس الأوكراني أن بلاده لم تعد مهتمة بالانضمام لحلف الناتو الذي يخشى المواجهة مع روسيا.

كما حمل زيلينسكي  الدول الغربية مسئولية الخسائر وقتل المدنيين في البلاد لعدم اتخاذها قرار حظر الطيران.

وشدد  زيلينسكي  على أن المسئولين عن قتل المدنيين سيحاسبون أمام المحاكم الدولية.

وأشار رئيس أوكرانيا إلى أنه لم يحدث أي تطورات بشأن إنشاء ممرات إنسانية في ماريوبول، لافتا إلى وفاة طفل في ماريوبول بالجفاف نتيجة انقطاع المياه عن المدينة.

وأعلنت روسيا فتح ممرات إنسانية ووقف إطلاق النار في عدد من المدن الأوكرانية اعتبارا من الـ10 بتوقيت موسكو والـ7 بتوقيت جرينيتش.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك الروسية، ذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها اليوم، الثلاثاء، أنه: "سيتم فتح ممرات إنسانية في كييف وتشيرنجيف وسومي وخاركوف وماريوبول، وتطبيق نظام وقف إطلاق النار اعتبارا من اليوم في العاشرة بتوقيت موسكو".

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