صور روسية توضح إعادة انتشار القوات في عمق أوكرانيا

عرضت فضائية "الحدث"، لقطات توضح انتشار القوات الروسية في عمق أوكرانيا.



قال ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم الثلاثاء، إن أوكرانيا تعيش معاناة مروعة جراء الحرب الروسية.

وأوضح أمين عام حلف الناتو أن الوضع في أوكرانيا قد يكون خارج نطاق السيطرة، معتبرا أن فرار 2 مليون أوكراني بسبب حرب روسيا بمثابة "جريمة حرب".

وأعرب ستولتنبرج التزام عن التزام الحلف بحماية الدول الأعضاء من أي اعتداء.

وأضاف: "علينا مسؤولية بعدم اتساع الصراع وامتداده إلى ما وراء أوكرانيا"

وفي وقت سابق من اليوم، شن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، هجوما حادا على الدول الغربية والناتو، مدينا الجميع بعدم "وفاء الغرب" بتعهداته لبلاده.

