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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الحبس 3 أشهر وغرامة 200 ألف جنيه.. عقوبة تواجه المتهم باختراق البطاقات البنكية بالمطرية

أدوات الدفع الإلكتروني
أدوات الدفع الإلكتروني

بدعوى مساعدتهم.. نجحت مديرية أمن القاهرة في ضبط عنصر إجرامى بالقاهرة، تخصص نشاطه فى سرقة المواطنين المترددين على ماكينات الصراف الآلى بالمطرية.

وتبلغ لقسم شرطة المطرية، قيام شخص بالنصب على المواطنين من كبار السن، أثناء قيامهم بسحب مبالغ مالية من ماكينة الصراف الآلى أمام فرع أحد البنوك كائن بدائرة القسم.

على الفور، انتقلت قوة من وحدة مباحث القسم لمحل البلاغ، وتم ضبطه، وبمواجهته أقرّ بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة المواطنين من كبار السن المترددين على ماكينات الصرف الآلى عن طريق الإستيلاء على كروت الفيزا الخاصة بهم بدعوى مساعدتهم فى سحب الأموال من الماكينات، ومغافلتهم واستبدالها بأخرى وسحب مبالغ مالية من حسابهم الشخصى عقب التحصل منهم على الرقم السرى وأن المبلغ المالى وكروت الفيزا المضبوطة بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامى.

باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم، واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

العقوبة من القانون

 

تصدى القانون الصادر برقم 175 لسنة 2018 ، لجرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، حيث نصت المادة ( 23)  من القانون على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التى لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

 

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