علي طريقة ميريام فارس.. هيدي كرم تقص شعرها في فيديو على فيسبوك..شاهد

نشرت هيدي كرم، فيديو لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت هيدي كرم ، في الفيديو وهي تقص شعرها علي طريقة الفنانة اللبنانية ميريام فارس.

وعلقت قائلة"وادي اخرة اللي تفكر تغير تسريحة شعرها، طب مريام فارس شعرها طويل انا مالي"

كانت هيدي كرم، قد ذكرت أنها لم تتفق في بداية زواجها على طريقة لتربية الأبناء، وكان الاهتمام في البداية على أشياء كانت تراها وزوجها إنها أكثر أهمية، خاصة وأنه لم تكن هناك أبناء، وفي تلك الفترة كانت ترى إنه هناك صعوبة في وضع طريقة للتربية على المدى الطويل.

وأضافت هيدي كرم، خلال برنامج "راجل و2 ستات" المذاع عبر فضائية "أون": "المفروض إن أولادنا لما يبقوا في مشكلة، نقعد مع بعض لحد ما الولد ينام، ونقول إحنا واجهنا مشكلة وهنخطط لمواجهة المشكلة دي إزاي، طب رد الفعل هيبقى إزاي، وهنقوله إيه لما يصحى، للأسف مبنعملش كدة ومفيش تخطيط لطريقة التربية".

وتابعت: “الطرف التاني أحيانا مش بيبقى عاوز يعمل المجهود ده.. إحنا بنكسل في تربية ولادنا لأن المواجهة متعبة والمناقشة مرهقة.. ومعندناش طاقة إني أجيبه وأقوله أنت غلطان أو أنت عنيف، الناس بتتبع الطرق الأسهل في التعامل مع أولادها حتى لو على حساب التربية”.

https://fb.watch/bD3Zond_xk/