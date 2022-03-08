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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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استمرار القصف الروسي على محيط كييف رغم فتح ممرات آمنة لخروج المدنيين..شاهد

استمرار القصف بمحيط
استمرار القصف بمحيط كييف

عرضت فضائية "سكاي نيوز العربية" مقطع فيديو يرصد استمرار القصف الروسي بمحيط كييف، رغم فتح الممرات الآمنة.

وتم فتح ممرات إنسانية وأمنية في 5 مدن أوكرانية صباح اليوم، للسماح للمدنيين بالمغادرة.

وأعلنت السلطات الأوكرانية،، اليوم الثلاثاء، استعادة منطقة ميكولايف جنوب البلاد، مشيرة إلى تباطؤ وتيرة تقدم القوات الروسية بشكل كبير.

وأعلنت الحكومة الأوكرانية إنها سيرت أول قافلة لإجلاء أجانب للدول المجاورة.

ودعت الخارجية الأوكرانية روسيا إلى الالتزام بالهدنة والتمسك بوقف إطلاق النار أثناء عمليات الإجلاء.

وأعرب مسؤول أوكراني عن أسف البلاد لعدم التمكن من الاتفاق على ممرات إنسانية في مدن أخرى.

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