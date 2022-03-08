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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تزايد معاناة الأوكرانيين الفارين من جحيم الحرب على الحدود.. فيديو

معاناة المغادرين
معاناة المغادرين الأوكرانيين على الحدود

عرضت فضائية "سكاي نيوز العربية" مقطع فيديو يرصد تزايد معاناة المغادرين الأوكرانيين على الحدود.

وأعلنت الأمم المتحدة أن عدد المغادرين من أوكرانيا تخطى الـ 2 مليون شخص،  مع استمرار الأزمة والقتال في أوكرانيا، وفق ما أوردت وسائل إعلام متفرقة.

وأجبر الغزو الروسي لأوكرانيا  أكثر من مليوني شخص على الفرار من الحرب في أقل من أسبوعين، و نزوح سريع  يكاد يضاهي عدد الأشخاص الذين لجأوا إلى أوروبا في عام كامل خلال عام 2015، خلال ما سمي  بأزمة الهجرة في أعقاب الحرب السورية.

في سياق متصل، قالت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، إن الهجوم الروسي على أوكرانيا حول نصف مليون طفل إلى لاجئين، محذرة من نقص الإمدادات الطبية في المستشفيات ونقص الطعام.

وأفادت قناة "الحرة " الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن ليندا توماس جرينفيلد، أعربت خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا، عن غضب واشنطن من التقارير الواردة عن استهداف روسيا للمدنيين الأوكرانيين، فضلا عن قلقها البالغ إزاء التقارير الواردة عن اعتداءات على المدنيين في أوكرانيا، مشيرة إلى أن 100 لاجئ يعبرون من أوكرانيا إلى بولندا كل دقيقة.

ودعت جرينفيلد، روسيا للالتزام بتأمين الممرات الإنسانية وفقا لاتفاقها مع أوكرانيا، منوهة إلى أن أعداد ضحايا الهجوم على أوكرانيا أكثر بكثير من المعلن عنه.

المغادرين الأوكرانيين فضائية سكاي نيوز العربية الأمم المتحدة أوكرانيا وسائل إعلام متفرقة

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