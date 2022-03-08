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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ثلاث شقيقات كرديات يتألقن في عالم رفع الأثقال.. فيديو

رفع الأثقال
رفع الأثقال

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، تقرير عن شقيقات ثلاث، إسراء وإيناس وأوشن محسن، الفائزات في بطولة العرب لرفع الأثقال، وهن يؤدين تدريباتهنّ داخل إحدى القاعات الرياضية في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، لتعزيز مكاسب حققنها في هذه الرياضة التي ورثنها عن والدهنّ الراحل.

واستقبلت أربيل في ديسمبر بطولة العرب الأخيرة في هذه الرياضة، والتي شاركت بها 14 دولة عربية.

وأمام منافسة شديدة من فرق قوية مثل مصر والسعودية، توج الفريق العراقي النسائي لرفع الأثقال الذي يضمّ 15 متبارية، بينهن ثماني رياضيات كرديات، بتسع ميداليات ذهبية وأخرى فضية وبرونزية، ليحرز بذلك المركز الأول في البطولة.

وتقول إيناس الشقيقة الصغرى المتوجة بست ذهبيات في منافسات فئتي الشباب والمتقدمين، والبالغة من العمر 20 عاماً فقط "نريد أن نصنع تاريخاً للرياضة النسوية ونحافظ على تاريخ والدي في هذا المجال".

تتدرب الشابة إلى جانب شقيقتيها على هذه الرياضة منذ 10 سنوات، بإشراف والدهنّ الذي فارق الحياة قبل خمسة أشهر بسبب مضاعفات فيروس كورونا.

 

فيروس كورونا العرب السعودية الشباب فيروس كورونا

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