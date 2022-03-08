رئيس التنظيم والإدارة يستقبل وزير الخدمة العامة بجنوب السودان

استقبل الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم السيد بنغاسي جوزيف باكوسورو، وزير الخدمة العامة وتنمية الموارد البشرية بدولة جنوب السودان، والوفد المرافق له، بمقر الجهاز.

في بداية اللقاء، رحب رئيس الجهاز بالوفد الشقيق، مؤكدا أن هذه الزيارة تعكس العلاقات الوثيقة والمتميزة بين الدولتين الشقيقتين، قيادة وشعبا.. مشيرا إلى أن الجهاز يسعده التعاون مع وزارة الخدمة العامة وتقديم كافة أشكال الدعم الفني في مجال الإصلاح الإداري.

واستعرض الدكتور صالح الشيخ خطة الإصلاح الإداري التي تهدف إلى خلق جهاز إداري كفء وفعال ومحوكم، يحسن من إدارة موارد الدولة ويُعلي من رضاء المواطن، موضحا محاور الخطة الخمسة، وهي الإصلاح التشريعي، والتطوير المؤسسي، وبناء وتنمية القدرات، إلى جانب بناء وتكامل قواعد البيانات والمعلومات وتحسين الخدمات العامة.

كما استعرض دور واختصاصات الجهاز، منها اعتماد الهياكل التنظيمية والموافقة على اللوائح المتعلقة بالموارد البشرية، والشئون الوظيفية وكذلك التدريب والرد على الاستفسارات حول قانون الخدمة المدنية والشكاوى والتفتيش، وتخطيط الموارد البشرية والتوظف الحكومي، بالإضافة إلى عدد من مشروعات التحول الرقمي منها المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي وأهدافه، ومركز المسابقات وتقييم القدرات، والذي يعتبر من النماذج الرائدة في الوطن العربي في مجال التقييم الإلكتروني.

من جانبه، وجه السيد بنغاسي جوزيف باكوسورو، شكره للجهاز على الدعوة الكريمة، معربا عن سعادته بزيارة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي حظى بالتفوق في مجال الإدارة.

وقال: "جئنا إلى القاهرة وكلنا عزم على تبادل الخبرات والمعرفة بين الجانبين فيما يتعلق بالخدمة المدنية، فالتطور والتقدم قد بدأ لدينا في هذا المجال، وإننا جادون للغاية في تنفيذ أي شيء من شأنه أن يرفع شأن الخدمة المدنية في جمهورية جنوب السودان، مؤكدا الاهتمام بتنفيذ التعاون والاستفادة من التطور الذي حققته مصر في مجال الإصلاح الإداري".. مضيفا أن مصر من أقدم الحضارات في إفريقيا؛ إِذ تمتلك مصر أفضل نظام خدمة مدنية في أفريقيا، ونحرص على الاستفادة من الخبرة المصرية، ولهذا جئنا إلى القاهرة.. مشيدا بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وناقش الجانبان بنود بروتوكول التعاون المزمع توقيعه بينهما خلال زيارة وفد وزارة الخدمة العامة والتي تستمر لمدة ٣ ايام.

ويضم الوفد الدكتورة جوليا آكر دواني، وكيل أول وزارة الخدمة العامة وتنمية الموارد البشرية، والسيد داريوس أوكيني أوكيدي جورو، مدير عام إدارة الموارد البشرية، والسيد آبراهام ماكور مانجكوك أبول، مدير عام إدارة الخدمة العامة، والسيد مادول بيتر، مدير مكتب الوزير، والسيد ماكوتش أنطوني يول بيوم، مسئول الإعلام.