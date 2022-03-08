تفاصيل إصابة ثنائي الإسماعيلي

تعرض محمد بيومي ومحمد عبد السميع ثنائي الإسماعيلي، لإصابات مختلفة خلال المشاركة مع فريقهما في مباراة فاركو التي أقيمت مساء أمس الإثنين علي ملعبه بالإسماعيلية، وانتهي بالتعادل السلبي ضمن منافسات الجولة الـ 12 من عمر مسابقة الدوري العام.

حيث تعرض ” بيومي ” بإجهاد في عضلة السامنة وعلي اثرها لم يستطع استكمال المباراة، بينما أصيب ” عبد السميع ” بكدمة قوية في الركبة ولكن لن تؤثر عليهما في خوض مباراة بتروجيت المقبلة بكأس مصر.

وكان لاعبو الدراويش الأساسيين قد حصلوا علي راحة سلبية لمدة 24 ساعه لإلتقاط الأنفاس، علي أن يستأنف جميع أعضاء الفريق تدريباته الجماعية غدًا الأربعاء علي ملعب ” عبد الرحمن أنوس ” بإستاد الإسماعيلية.

والجدير بالذكر أن بدلاء الفريق الأول للنادي الإسماعيلي سيخوضون مباراة ودية ضد النوبي عصر اليوم علي ملعبه بالإسماعيلية، للإطمئنان علي حالتهم الفنية والبدنية.