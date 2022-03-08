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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المخابرات الأمريكية: بوتين حزين لعدم احترام الغرب.. وقد يصعد حربه في أوكرانيا

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

في حين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يتوقع الرد الغربي القوي على غزوه لأوكرانيا، فمن غير المرجح أن يتم ردعه وسوف يضاعف جهوده لإجبار كييف على نزع سلاحها وإعلان الحياد.

وقالت أفريل هينز، مديرة المخابرات الوطنية الأمريكية، في جلسة استماع بالكونجرس، اليوم الثلاثاء، إن “الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشعر بالحزن لأن الغرب لا يعطيه الاحترام المناسب ويرى أن هذه حرب لا يمكنه تحمل خسارتها”.

وأضافت هينز أن الجيشين الروسي والأوكراني ربما فقدا آلاف الجنود خلال المعارك العنيفة بين الجانبين.

وقالت هينز، إنه من غير الواضح ما إذا كانت روسيا ستواصل السعي وراء خطة للسيطرة على أوكرانيا بأكملها. 

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وأوضحت مديرة المخابرات الوطنية الأمريكية خلال جلسة الاستماع بالكونجرس، أن الاستيلاء العسكري الكامل يتطلب موارد عسكرية أكثر مما نشرته روسيا حاليًا.

وأضافت “لمواجهة النكسات العسكرية والمقاومة الشرسة من أوكرانيا، بدأت روسيا في تخفيف “قواعد الاشتباك” واستخدام تكتيكات أكثر صرامة”.

كما أشارت هينز إلي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد يصعد من حربه في أوكرانيا.

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