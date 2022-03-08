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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

النادي الأهلي يشارك في اليوم العالمي لأمراض الكلى

صدى البلد

تحت رعاية وزارة الصحة والسكان تقيم اللجنة العليا للجان بالنادي الأهلي، بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض وزراعة الكلى، يومًا خدميًا لأعضاء الأهلي للتوعية ضد أمراض الكلى، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للكلى. 


يقام اليوم بفرع النادي بمدينة نصر يوم الجمعة المقبل، ويبدأ من العاشرة صباحا بتسجيل الأسماء، ثم يقام بعده ماراثون للأعضاء وتعقبه ندوة في تمام الواحدة ظهرًا؛ لمناقشة الأسباب المؤدية للاعتلال الكلوي وكيفية الوقاية من أمراض الكلى.  


ويحاضر في الندوة الدكتور هشام السيد، والدكتورة دنيا عبد اللطيف، والدكتور محمد هاني حافظ، والدكتورة مي حسب الله. 


كما يشهد اليوم العديد من الخدمات الطبية المقدمة بالمجان لأعضاء النادي، وكذلك مباراة كرة قدم بين لاعبي الأهلي القدامى وأعضاء الجمعية المصرية لأمراض وزراعة الكلى.

وزارة الصحة والسكان النادي الأهلي اليوم العالمي للكلى فرع النادي بمدينة نصر الدكتور هشام السيد

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