أوكرانيا: ننضم لنظام الطاقة في الاتحاد الأوروبي خلال أسبوع

أعلنت أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، أنها تتوقع الانضمام إلى نظام الطاقة التابع للاتحاد الأوروبي "إنستو-إي" خلال أسبوع.

ونقلت وسائل الإعلام الأوكرانية عن وزير الطاقة الأوكراني هيرمان جالوشتشينكو قوله إن كييف تتوقع الانضمام إلى نظام الطاقة الأوروبي في غضون أسبوع، وأن عملية التنسيق في المرحلة النهائية.

وأضاف: "الآن الإعداد الفني للمزامنة يستكمل، وينبغي الانتهاء منه في غضون الأيام القليلة المقبلة، نتوقع انضمامنا الأسبوع المقبل".

وأعرب جالوشتشينكو عن أمله في أن تتبع أوروبا أيضا طريق الاستقلال في مجال الطاقة وأن تتخلى، على وجه الخصوص، عن الغاز الروسي.

وتابع: "حذرنا من أن روسيا تستخدم الغاز كسلاح. واليوم هذه الأسلحة موجودة بالفعل في شوارعنا.. على الأوروبيين فقط أن يتخذوا قرارا بأنفسهم.. عليهم فقط التوقف عن شراء الغاز والنفط الروسي.. هناك فرص للتنويع".

