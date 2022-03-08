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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سيمفونية فريدة..السعودية تنظم تجربة حالمة في الصحراء

العلا
العلا

تستكمل لحظات العلا حفلاتها الموسيقية الرائعة خلال الموسم الحالي، حيث سيقام حفل سيمفونية تحت النجوم في محافظة العلا يوم الجمعة المقبل، وهي تجربة موسيقية تُبهر الحواس تحت نجوم العلا الساحرة إلى جانب صخرة القوس في منطقة المداخيل.
 

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وتعد المحمية إحدى المناطق التي تجذب محبّي الطبيعة والمغامرات، والمصورين من حول العالم، والتي تشتهر بتشكيلة صخورها الفريدة من نوعها، وألوان وديانها المتعددة، وصخورها البركانية.

وسيكون العرض الموسيقي، المقدَّم من النجم العالمي داردَست، هو الأول من نوعه في صحاري المداخيل. 

ويشتهر عازف البيانو الإيطالي بدمجه للبيانو مع موسيقى الـ«إلكترو» الأوروبية والتأثيرات الضوئية البصرية. وقد ألّف داردَست معزوفة خاصة للحدث يهديها خصيصاً لسماء العلا.

 

وسيتم ربط التكنولوجيا مع الطبيعة والنجوم خلال هذا الحفل الفريد من نوعه على المسرح الطبيعي لمداخيل. صممت الإضاءة بهدف الارتقاء بالجمال الطبيعي لصخرة القوس ولسماء ليالي العلا، وإيجاد التوازن ما بين الإضاءة الخافتة وإمكانية الاستمتاع برؤية مجرّات النجوم في السماء. وبفضل هذا التوازن يستطيع الحضور الاستمتاع بسكينة الطبيعة التي توفرها صحراء المداخيل، وبعرض ضوئي معاصر يفوق الخيال.


ويعطي شكل صخرة القوس الفريد من نوعه انطباع المسرح كما يوفر انعكاساً صوتياً ملائماً للاستمتاع بالموسيقى. وتعد صخرة القوس أحد أكثر المعالم شهرة في العلا بفضل شكلها المشابه للجسر المنحني على شكل قوس قزح.

وتعد فعالية سيمفونية تحت النجوم آخر الفعاليات المميزة لمهرجان سماء العلا الذي يحتفل بالعلاقة القديمة بين سكّان العلا وسمائها. اشتمل المهرجان على الكثير من الفعاليات الأخرى التي توثق علاقة البشر بالسماء، حيث كان من ضمنها رحلات المناطيد، وعروض المناطيد الليلية المضيئة، ورحلات الهليكوبتر، و«كونستليشنز»، وهو عرض فلكي لمشاهدة النجوم فريد من نوعه بمشاركة أكثر من ألفي طائرة إلكترونية من دون طيار.

النجوم العلا صخرة المداخيل

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