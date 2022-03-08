حادث مروري على الدائري يؤخر وصول فريق نادي بيراميدز لملعب السلام

تسبب حداث مرورى كبير على الطريق الدائرى المؤدى الى ملعب السلام فى تأخر وصول فريق بيراميدز الى الملعب لمواجهة الأهلى بعد قليل ضمن فعاليات الاسبوع الثامن لبطولة الدورى الممتاز لكرة القدم .

فيما وصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى ملعب الأهلي we السلام؛ وذلك استعداداً لمواجهة فريق بيراميدز في الدوري الممتاز.

وحرص الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني على تفقد أرضية ملعب المباراة فور الوصول إلى ملعب المباراة.

ويواجه الأهلي فريق بيراميدز في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الأهلي we السلام ضمن مؤجلات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الممتاز.