عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جنايات القاهرة تحاكم متهمًا بقتل مواطن وطفلته بحلوان

صدى البلد

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة متهم بقتل مواطن و طفلته وإشعال النيران في جسدهما بسبب خلافات بمنطقة حلوان.


تعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار محمود كامل محمود الرشيدي، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجي أبو العلا ومحمد شرف الدين محمد عبده ومحمود محمد عبدالمنعم زيدان، وأمانة سر محمد السنوسي وعمر عاشور.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم بدائرة قسم شرطة حلوان قتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار، بأنه علي إثر خلافات سابقة فيما بينهما وبباعث الانتقام بيت النية وصمم علي تحقيق المنية، وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض "ماسورتان حديديتان" فدلف للعين محل الواقعة وباغته حال نومه وعاجله بضربه وأثخن بثلاثة في الرأس، فدنا منه وكال له ضربه استقرت بصدره قاصداً من ذلك قتله، وما أن أيقن وفاته حتي أضرم النيران في جسده فأحدث ما به من إصابات تأيدت طبياً بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته.

وأوضح أمر الإحالة أن تلك الجناية اقترنت بجناية آخري أنه في ذات الزمان والمكان قتل المجني عليها الطفلة عمداً مع سبق الإصرار، بأنها ما أن دلفت لذات العين وأبصرته  حال إتيانه جرمه محل الاتهام الأول فحاولت الفرار هاربه ولكنه إنهال عليها وضربها بذات السلاح الأبيض استقرت برأسها قاصداً من ذلك قتلها، وما أن أيقن وفاتها حتي أضرم النيران في جسدها فأحدث ما بها من إصابات تأيدت طبياً بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياتها.
 

محكمة جنايات القاهرة جنايات القاهرة خلافات بمنطقة حلوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عامل يلقي زوجته وأطفاله الخمسة من سطح المنزل بقنا

الصلاة الفائتة.. الإفتاء تحذر من خطأ شائع عند أدائها

حالة الطقس.. أمطار غزيرة خلال ساعات تصل إلى القاهرة والدلتا

المالية: حوافز جديدة لتعميق دور القطاع الخاص لتوفير المزيد من فرص العمل

بداية من الخميس..الأرصاد: تساقط أمطار وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

البيض الأورجانيك |كيف يتم إنتاجه وماهو سعره بالأسواق؟

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 9-3-2022

دافئ نهارًا.. حالة الطقس اليوم الأربعاء 9 مارس في القاهرة والمحافظات

ترشيحاتنا

أخبار التكنولوجيا|آبل تعلن رسميا عن هاتف iPhone SE الجديد.. وإطلاق آيباد iPad Air وMac Studio بأفضل معالج في العالم

وكالة الطاقة الذرية تفقد الاتصال بأجهزة مراقبة محطة تشيرنوبل النووية

الأمم المتحدة : 1335 مدنيًا حصيلة ضحايا الحرب في أوكرانيا

دعاء شهر رمضان للمريض.. مكتوب ومستجاب

تحذيرات شديدة من تقلبات الطقس.. الأرصاد تكشف عن تعرض البلاد لمنخفض جوي جديد

بعد اقتراحها إرسال مقاتلات ميج-29 إلى أوكرانيا.. سيارة تصطدم بسفارة بولندا في واشنطن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إثارته للجدل.. سر شباب الممثل الصيني شاندو تان صاحب الـ 56 عامًا|صور

هل يعود مجدي الهواري لغادة عادل.. شواهد حقيقية تؤكد الحب المتبادل

طريقة عمل الفراخ ناجتس بوصفات متنوعة وبأشكال شهية للأطفال

دنيا تانية.. حكاية مشهد انفعالي كلف ليلى علوي خياطة 9 غرز.. صور

فيديو

إعلان على الإنترنت .. أوكراني يعرض دبابة روسية للبيع

تفاصيل محاكمة المتهمين في قضية بسنت ضحية الصور المفبركة.. فيديوجراف

عاشت أغرب قصص زواج.. لماذا كرهت سميحة أيوب الرجال وادعت الجنون؟.. فيديو

بدأت بمظاهرة.. سر اختيار 8 مارس للاحتفال باليوم العالمي للمرأة

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

إلهام أبو الفتح

جوجل ماب .. "تايه "!

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ