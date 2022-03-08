القصة الكاملة لسقوط طالبة من نافذة فصلها في الجيزة

أكد أشرف سَلُّومَة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أنه قد شهدت اليوم الثلاثاء الموافق 8 مارس 2022 ، مدرسة صلاح سالم التجريبية التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية ، قيام طالبة بالصف بالصف الثاني الاعدادى بإنهاء حياتها أثناء اليوم الدراسي .

وعن تفاصيل الواقعة قال وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، كانت الطالبة تجلس في المقعد الاخير في الفصل بجوار “الشباك” ، وذلك في الطابق الثالث بالمبنى المدرسي.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أنه فجآة وبدون أي مقدمات قامت الطالبة و قفزت من “الشباك” المجاورة لها بسرعة دون ان تعطي اي فرصة لإنقاذها .

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، الطالبة قبل قيامها بالقفز من شباك الفصل تركت خطابا داخل “الكراسة” الخاصة بها ، موجها لأسرتها ذاكرة فيه نيتها للانتحار بسبب مشاكل اسرية.

فيما أكد شهود عيان من داخل المدرسة ، أنه على الفور ، تم استدعاء سيارة اسعاف لنقل الطالبة لأقرب مستشفى في محاولة لاسعافها إلا أنها كانت قد فارقت الحياة .

ونفى أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، كل ما يقال بشأن وجود تقصير من معلم الفصل او مسئولي الاشراف او الطلاب الموجودين في الفصل في منع الطالبة من انهاء حياتها ، قائلا : الواقعة حدثت بشكل مفاجئ وسريع جدا و غير متوقع من الجميع .

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة ، أن هذه الواقعة لا تعني أبدا تقصير مدارس الجيزة في الاهتمام بنفسية الطلاب وبناء شخصيتهم ، مشيرا إلى مديرية التربية والتعليم بالجيزة حريصة على تنظيم ندوات تربوية و دينية للطلاب بشكل مستمر بالتعاون مع الازهر والكنيسة والاوقاف ، هذا إلى جانب تفعيل دور الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في جميع مدارس محافظة الجيزة .

لجنة مدرسية لحماية الطلاب من الظواهر الدخيلة على المجتمع

وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات رسمية للإدارات التعليمية والمدارس بتفعيل دور لجنة الحماية المدرسية لحماية الطلاب من بعض الظواهر الدخيلة على المجتمع.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه عند توعية الطلاب بالمشكلات الحياتية أيا كان نوعها من خلال الإذاعة المدرسية أوالأنشطة المدرسية، مراعاة عدم ترويج شائعات حول أي ظاهرة الا بعد التأكد منها بشكل رسمي وعدم الانسياق وراء ما تروجه المواقع الغير مسئولة من أجل ترويع الأطفال وأولياء الأمور.

كما شددت وزارة التربية والتعليم على تفعيل دور الإخصائي الاجتماعي بالمدرسة لتوعية الطلاب بخطورة الشائعات و أنها عبارة عن قصة غير محقق فيها وتنتشر في المجتمع ويزعم فيها حدوث واقعة معينة، وأهمها شائعات الخوف وهي أخطر أنواع الشائعات لأنها تهدد الروح المعنوية للأفراد وتجعلهم غير قادرين على التصوف السليم لأن الخوف من شأنه أن يقلل النتاج الفكري.

حقيقة إلغاء دور الاخصائيين الاجتماعيين في المدارس

أكدت وزارة التربية والتعليم أن الاخصائيين الاجتماعيين مازالوا موجودين في المدارس ، ولم ولن يتم الاستغناء عن دورهم المهم العملية التعليمية.

وقالت وزارة التربية والتعليم : إن الوزارة حريصة على قيام الاخصائيين الاجتماعيين بدورهم الرائد في العملية التعليمية وما يحقق اللصالح العام وبناء الانسان المصري وتكوين جيلامعتز بذاته ومستنيرا وفخورا ببلاده وتاريخها وشعوفا ببناء مستقبله وتنمية روح الولاء والانتماء لدى ابنائنا الطلاب

دور الاخصائيين الاجتماعيين في المدارس

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني دور الاخصائيين الاجتماعيين في المدارس فيما يلي :

- جعل المدرسة بيئة محببة لنفوس الطلاب والمعلمين

- التعرف على احتياجات المدرسة والعمل على تلبية الاحتياجات بالمشاركة مع مؤسسات المجتمع المدني

- تعويد الطلاب على العمل الاجتماعي بروح الفريق ما يعود بالنفع على الجميع (طالب / اسرة / مدرسة مجتمع)

-تنمية قدرات التعلم الذاتي والثقافة العامة وربط الطلاب بأحداث الجارية على كافة المستويات

- تنمية روح الولاء والانتماء للوطن وابراز فكرة التماسك الوطني لدى الطلاب

- حث الطلاب على المشاركة في الانشطة المدرسية التي تساهم في تكوين شخصياتهم

-تنمية القدرات وتعديل السلوك وغرس القيم النبيلة لديهم والقضاء على السلوك العدواني

-ترسيخ قيم المواطنة في ينفوس الطلاب وزرع الفكر السوي والتوسط لفهم الدين السمح وابعاد الافكار الهدامة والمتطرفة

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه لهذا تم التشديد على عدم تكليف الاخصائي بأي أعباء أو اعمال خارج عمله المجدد طبقا للقانون والقرارات الوزارية المنظمة لعمله ، كما تم التشديد على عدم اسناد اي حصص مواد دراسية تخصصية للاخصائيين الاجتماعية نظرا لعدم تخصصه في تدريس هذه المواد العلمية حيث ان ذلك يعد مخالفة صريحة

معدلات الاخصائيين الاجتماعيين في المدارس

- اخصائي واحد لكل 8 فصول بالمدارس الثانوية او الاعدادية

-2 اخصائي اذا زاد عدد الفصول عن 15 فصلا

- 4اخصائيين اذا وصل عدد الفصول لـ 40 فصلا

- 6 اخصائيين اذا زاد عدد الفصول عن 40

- مشرفة اجتماعية من غير الحاصلات على مؤهلات عالية لكل 10 فصول بالمرحلة الابتدائية

- اخصائية لكل مدرسة رياض اطفال

- اخصائي اجتماعي اول لكل 3 اخصائيين بالمراحل الثلاث

وبالنسبة لمدارس التربية والخاصة :

-اخصائي لكل 50 تلميذا بمدارس التربية الفكرية

-اخصائي اجتماعي لكل 60 تلميذا بمدارس التربية السمعية

- اخصائي اجتماعي لكل 60 تلميذا بمدارس المكفوفين وضعاف الصر

وفي المدارس التي تضم الثلاث مراحل التعليمية ، يعين اخصائي اجتماعي لكل مرحلة تعليمية ، والمدارس المشتركة يتم الاستعانة بأخصائي اجتماعي او اخصائية اجتماعية.

حظر إسناد أي أعمال لـ الأخصائيين الاجتماعيين في المدارس خارج تخصصهم

كما أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات رسمية لمديري المديريات التعليمية والإدارات والمدارس، حذرت خلالها من إسناد أي أعمال لـ الأخصائيين الاجتماعيين في المدارس خارج تخصصهم ( مثل أمن البوابة، والحصص الاحتياطي، وتدريس المواد).

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن إسناد مثل هذه المهام لـ الأخصائيين الاجتماعيين يؤدي لضعف كفاءة الأخصائي الاجتماعي، مما يؤدي إلى تأثير سلبي على مصلحة الطلاب.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، ضرورة التزام الأخصائيين الاجتماعيين في المدارس بأعمالهم الأساسية طبقا للتوظيف الوظيفي كما ورد بالقرار الوزاري 164 الصادر بتاريخ 31 مايو 2016 .

ووجهت بعدم إسناد أي أعمال أخرى للأخصائيين لا تتناسب مع المؤهل الأساسي ، وفي ضوء مراعاة العجز والزيادة والذي يختلف من محافظة إلى أخرى.