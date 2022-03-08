شعبة المخابز: لا موجة غلاء في الخبز السياحي.. والأسعار ثابتة

قال عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنه لا توجد أزمة في أسعار الخبز السياحي في مصر.

وأضاف “حماد”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، "منذ أسبوعين كانت هناك زيادة في أسعار الخبز والدقيق السياحي".

وتابع "لا توجد موجة غلاء في الخبز السياحي، وهناك ثبات في أسعار الدقيق السياحي حاليا، وطن الدقيق السياحي وصل لـ 10 آلاف جنيه وحدث به ثبات واستقرار في السعر".

وأكد عطية حماد "هناك وفرة في الخبز السياحي في كافة مخابز الجمهورية ولا توجد مشكلة في أسعار الخبز السياحي".