نادي الصيد يحصد لقب كأس مصر للقوس والسهم

حصد فريق القوس والسهم بنادى الصيد لقب كأس مصر بنسخته الحاليه عقب الحصول على المراكز الاولى بمنافسات البطولة، التى اقيمت فعالياتها على ملاعب نادى ايرو سبورت، حيث جاءت نتائجها كالتالى:



أولًا مرحلة القوس الاوليمبى رجال:

حقق اللاعب على حسن المركز الاول، فيما حصل اللاعب محمد جرف على المركز الثالث، و أخيرًا جاء سيف الدين السحيلى فى المركز الرابع ضمن منافسات البطولة.



ثانيًا مرحلة القوس الاوليمبى سيدات:

حصلت اللاعبة ندى عزام على المركز الثانى، وحصدت اللاعبة هانيا فودة المركز الثالث، وجاءت ياسمين عصام فى المركز الرابع.



ثالثًا مرحلة القوس المركب:

توج اللاعب احمد علاء بالمركز الاول بمنافسات الرجال بالمرحلة، فيما فازت اللاعبة نانسى الجبيلى بالمركز الثانى بمنافسات السيدات، وحصلت نادين خطاب على المركز الرابع.



مرحلة 20 سنة: رابعًا

فاز اللاعب مروان رشاد بالمركز الاول، بينما حصل اللاعب كريم شريف على المركز الثانى بمنافسات الشباب.



وحققت اللاعبة ملك عبد الرحمن المركز الاول، فيما حصلت اللاعبة لى لى تامر على المركز الثانى بمنافسات الانسات.

خامسًا مرحلة 17سنة:

فاز اللاعب احمد حجاب بالمركز الاول، بينما حصد عمر زيدان المركز الثانى، وأخيرًا جاء محمد مدحت فى المركز الرابع بمنافسات الناشئين.



كما حققت اللاعبة ليلى وفائى المركز الاول بمنافسات مرحلة 17 سنة ناشئات.



سادسًا مرحلة 15سنة:

توجت اللاعبة امينة احمد بالمركز الاول، بينما فازت اللاعبة مليكة ياقوت بالمركز الثانى، كما حصلت اللاعبة سلمى عبد الرحمن على المركز الثالث، واخيرًا جاءت اللاعبة مريم محمود فى المركز الرابع بمنافسات البنات.



كما استطاع اللاعب يحيى احمد تحقيق المركز الثانى، بينما نجح اللاعب عمر اشرف فى الحصول على المركز الثالث بمنافسات البنين.



سابعًا مرحلة 13 سنة:

توجت اللاعبة جاسمين عبد الحميد بالمركز الاول، فيما فازت اللاعبة ملك مدحت بالمركز الثانى، وحصدت اللاعبة مريم ياسر على المركز الثالث، وجاءت اللاعبة خديجة احمد فى المركز الرابع بمنافسات المرحلة.



ثامنًا مرحلة 11 سنة:

فازت اللاعبة نادية مروان بالمركز الثانى، فيما حققت اللاعبة لينا طارق المركز الثالث.



تاسعًا مرحلة 9 سنوات:

توج اللاعب مالك خالد بالمركز الاول فى اطار منافسات مرحلة 9 سنوات بالبطولة.



عاشرًا مرحلة مسافة 18م مفتوح:

حصل اللاعب قمر هشام على المركز الثانى، بينما حققت اللاعبة جنى محمد وحيد المركز الثالث، واخيرا حصدت اللاعبة حبيبة محمد على المركز الرابع.



يضم الجهاز الفني والإداري كلا من: المدير الفنى محمد فاروق، مدرب عام احمد فخرى، على حسن، على هانى، فادية ابراهيم، محمود امام، نانسى الجبيلى، مجدى خلاف، عبد السلام علام، مينا عادل، احمد عبيد، احمد فتحى، اسلام الوكيل مدربين، محمد سلام مدير ادارى، على احمد ادارى.