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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

تمكين المرأة.. ميرفت التلاوي: الرئيس السيسي يهتم بـ تنمية الأسرة

ميرفت التلاوي
ميرفت التلاوي

قالت السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة سابقا، إن   الرئيس السيسي يهتم بتنمية الأسرة المصرية كي تواجه التطورات المختلفة التي تطرأ على المجتمع والعالم.

وأضافت ميرفت التلاوي  في  حوارها مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"،  :" من الضروري العمل على تنمية الأسرة لمواجهة مخاطر المجتمع".

وتابعت ميرفت التلاوي: "نحتفل اليوم باليوم العالمي للمرأة  التي تعتبر عنصر أساسي للمجتمع"، مضيفة: "من الضروري تمكين الأسرة  في كافة المجالات".


وأكملت ميرفت التلاوي: "الرئيس السيسي يسعى دائما لتمكين المراة في كافة المجالات ورأينا  مؤخرا جلوس المرأة على  منصات القضاء ".


ولفتت ميرفت التلاوي :" جلوس المرأة على منصات القضاء إحدى المعجزات التي حدثت في المجتمع ويعود الفضل للرئيس السيسي في ذلك ".
 

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