باحث: المواطن في أمريكا يعاني وبايدن يواجه مشكلة

قال إيهاب عباس، الصحفي والباحث في الشأن الأمريكي والدولي، إن سعر جالون البنزين حوالي 3 دولار و50 سنتًا وحاليًا وصل إلى 4 دولار و50 سنتًا؛ في زيادة مضطردة وسريعة؛ لتساوي أسعار البنزين ضعف ما وصلت إليه في أزمة كورونا.

وأضاف إيهاب عباس، عبر «سكايب» مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن بايدن أعلن أن المواطن الأمريكي سيعاني؛ لتحمل تبعات العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا.

وتابع إيهاب عباس أن الاقتصاد الأمريكي ليس في أفضل حالاته، والإدارة الأمريكية تحاول كسب المزيد من الضغوط التي تفرضها على روسيا حتى ولو على حساب المواطن الأمريكي، مؤكدًا أن بايدن سيواجه مشكلة من العاملين في قطاع النفط «الصناعة النفطية تتركز في تكساس، وخليج المكسيك».

وتابع إيهاب عباس أن الصين ستعمل على تخفيف حدة العقوبات المفروضة على روسيا، لافتًا إلى أن هناك مفاوضات مع فنزويلا لرفع العقوبات عنها، وتنازل أمريكا عن القضية المرفوعة على رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو؛ إلا إذا كان الأخير مقتنعًا بفكر سلفه الروسي فلاديمير بوتين.

ولفت إلى أن الاجتماع المرتقب للبنك الفيدرالي الأمريكي؛ لا يمكن التنبؤ بنتائجه، مضيفا أن «الاقتصاد الأمريكي يحتاج لدعم رهيب لكي يستمر»، لافتًا إلى أن أمريكا لم تعد أرض الأحلام كما كانت.