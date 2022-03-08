ميرفت التلاوي: جلوس المرأة على منصات القضاء معجزة

في عهد السيسي..

قالت السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة سابقا، إن جلوس المرأة على منصات القضاء معجزة حدثت في المجتمع ويعود الفضل للرئيس السيسي في ذلك .

وأضافت ميرفت التلاوي في حوارها مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" الرئيس السيسي اهتم بالأسرة كوحدة أساسية في تكوين المجتمع ".

وتابعت ميرفت التلاوي :" الام والاب والابن لديهم أدوار في تكوين شخصية المجتمع الجيدة" مضيفة :" من الضروري العمل على تنمية الأسرة لمواجهة مخاطر المجتمع".

وتابعت ميرفت التلاوي: "نحتفل اليوم باليوم العالمي للمرأة التي تعتبر عنصر أساسي للمجتمع"، مضيفة: "من الضروري تمكين الأسرة في كافة المجالات".



وأكملت ميرفت التلاوي: "الرئيس السيسي يسعى دائما لتمكين المراة في كافة المجالات ورأينا مؤخرا جلوس المرأة على منصات القضاء ".

