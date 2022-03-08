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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الفيفا يؤجل مباراة أوكرانيا في ملحق المونديال .. وبولندا تتأهل لنهائي المسار الثاني بعد إقصاء روسيا

كأس العالم
كأس العالم

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا” بعض القرارات المتعلقة بالملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2022 بقطر.

وقرر الفيفا تأجيل مباراة منتخب أوكرانيا ضد اسكتلندا في المسار الأول، حتى شهر يونيو المقبل، وتأجيل المباراة بين الفائزين في ذلك المسار الذي يضم منتخبات اسكتلندا وأوكرانيا من جهة، وويلز والنمسا من جهة أخرى.

كما قرر “ فيفا” إبعاد منتخب روسيا بشكل رسمي من الملحق، عملًا بقراره المشترك مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بإيقاف النشاط الكروي في البلاد بسبب غزو أوكرانيا.

وأعلن الفيفا أن منتخب بولندا سيتأهل مباشرة لنهائي المسار الثاني بعد إبعاد روسيا، لينتظر الفائز من مباراة منتخبي السويد ضد التشيك.

ومن المقرر أن تُقام مباريات الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم في شهر مارس الجاري.

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