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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

37 دولة تطالب بحرمان روسيا وبيلاروسيا من تنظيم البطولات الرياضية الدولية

صدى البلد

قالت 37 دولة، من بينها الولايات المتحدة، في بيان مشترك اليوم الثلاثاء، إنه لا ينبغي السماح لروسيا وبيلاروسيا باستضافة أو تقديم عطاءات أو منحها تنظيم أي أحداث رياضية دولية على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

وحسب "سي إن إن" الأمريكية، وفقا للبيان المشترك، الذي تم الاتفاق عليه من قبل وزراء الرياضة أو من في حكمهم في الدول الـ37 إن حرب روسيا الاختيارية غير المبررة ضد أوكرانيا، وسعادتها فيها الحكومة البيلاروسية، حرب بغيضة وانتهاك صارخ لالتزاماتها الدولية. واحترام حقوق الإنسان والعلاقات السلمية بين الدول تشكل أساس الرياضة الدولية.

وقال البيان إنه ينبغي منع الرياضيين الأفراد الذين تختارهم روسيا وبيلاروسيا والإداريين والفرق التي تمثل الدولة الروسية أو البيلاروسية من المنافسة في بلدان أخرى، بما في ذلك تلك التي تمثل هيئات أو مدن أو علامات تجارية تمثل روسيا أو بيلاروسيا بشكل فعال، مثل أندية كرة القدم الكبرى، وحيثما أمكن، ينبغي اتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من الرعاية وغيرها من أشكال الدعم المالي من الكيانات التي لها صلات بالدولة الروسية أو البيلاروسية".

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ودعت الدول جميع الاتحادات الرياضية الدولية إلى أن تحذو حذوها.

وشجع البيان المنظمات الرياضية على عدم فرض عقوبات على الرياضيين أو المدربين أو المسؤولين الذين يقررون إنهاء عقودهم من جانب واحد مع الأندية الروسية أو البيلاروسية أو الأوكرانية، وعدم ملاحقة أو معاقبة منظمي الرياضة الذين يقررون حظر الرياضيين أو الفرق التي تختارها روسيا أو بيلاروسيا".

37 دولة روسيا بيلاروسيا أوكرانيا الولايات المتحدة

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