عماد الدين حسين: البيان المصري السعودي تضمن كافة القضايا الهامة البلدين

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، تعليقا على زيارة الرئيس السيسي للمملكة العربية السعودية، إن زيارة الرئيس السيسي في غاية الأهمية وتأتي في توقيت مهم.



وأضاف عماد الدين حسين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الاولى الفضائية "، :" مصر والسعودية هما أكبر دولتين في المنطقة العربية".



وتابع :" البيان الختامي المشترك تحدث عن كافة المحاور التي تم التطرق لها خلال مباحثات الرئيس السيسي في المملكة العربية السعودية ".

واكمل :" تم التطرق للحديث عن تطورات الأوضاع في اليمن وليبيا والمنطقة العربية بأكملها ".



ولفت عماد الدين حسين :" البيان المصري السعودي تضمن كافة القضايا التي تهتم بها البلدين ومنها ملف أمن البحر الأحمر و ملف سد النهضة ".