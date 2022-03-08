متحدث الرئاسة: الجانب السعودي أكد دعمه الكامل للأمن المائي المصري

أفادت قناة "إكسترا نيوز" في بيان عاجل، بأن متحدث الرئاسة، قال إن الجانب السعودي أكد دعمه الكامل للأمن المائي المصري باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن المائي العربي.

وقال متحدث الرئاسة، إن هناك بيان مشترك مصري سعودي بمناسبة زيارة الرئيس السيسي للمملكة العربية السعودية أكد العزم علي تعزيز التعاون تجاه جميع القضايا السياسية والسعي لبلورة مواقف مشتركة، ورفض أي محاولات لأطراف إقليمية للتدخل في شئون الدول العربية.

وتابع متحدث الرئاسة، أن البيان أكد أيضا مواصلة محاربة التنظيمات الإرهابية في المنطقة بكامل أشكالها.