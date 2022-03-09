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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

| أهالى مركز نبروه يطالبون بردم ترعة نشا للحد من الحوادث

صدى البلد

طالب أهالي مركز نبروه التابعة لمحافظة الدقهلية ، في رسالة لخدمة القرّاء “ بين الناس ” التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، باستكمال ردم ترعة نشا ، حيث تحتوى على أنواع مختلفة من المخلفات ومقلب للنفايات، الأمر الذى تسبب فى تلوث مياهها وتعود على الأهالى بالأمراض والأوبئة، وتسببت فى عدد من الحوادث.

 

وتقول السيده شهنده إبراهيم فى رسالته: نعانى من وجود ترعة نشا مارة داخل الكتلة السكنية فى  مركز نبروه التابعة لمحافظة الدقهلية ، حيث إنها تتسبب فى انتشار الروائح الكريهة، وأمراض للمواطنين، مما تسبب خطورة شديدة على صحة وأرواح الأهالى.  

 

وأضافت: يقع بسببها العديد من الحوادث، خاصة من الأطفال نتيجة الوقوع فيها، مشيره الى وقع حادثين غرق فى الآونة الأخيرة ،فكل ما نحتاجه هو ردم هذه الترعة للتخلص من المشكلات الناتجة عنها.

 

واختتمت استغاثتها مناشدًا وزيري الموارد المائية والري والتنمية المحلية بسرعة التدخل وإصدار تعليمات مشددة للمسئولين بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حلول فورية لتلك المشكلة التي تهدد حياة وأرواح العديد من المواطنين والأطفال والموافقة على ردم الجزء المار امام المنازل.
 

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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