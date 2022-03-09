محمد المهدى: البنات ممن يوثقن تفاصيل حياتهن على الانستجرام يعانين من مرض نفسي

قال دكتور محمد المهدى، أستاذ الطب النفسى، إن هناك أشخاص خجولة او منطوية أجتماعياً وجدوا انفسهم على السوشيال ميديا، وذلك لسبب عدم قدرتهم على المواجهة فى عالم الواقع.

وأضاف “ المهدى”، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج، مصر الجديدة، المذاع على فضائية etc، أن هؤلاء الاشخاص حقيقة شخصيتهم خجولة ومنطوية ومنعزلة، وهناك شخصيات جدية الذين أصبحوا يظهروا بأكثر من صورة على السوشيال ميديا.

وأشار أستاذ الطب النفسى، إلى أن هناك شخصيات استعراضية وأكثرهم على الانستجرام، وهم من وجودا مكان أوسع للاستعراض على نطاق أوسع، وهناك غيرها من الشخصيات المستبدة برأيها والشكاكة التى تنقد وتشك فى كل ما هو حولها وتحتقر أى رأى مخالف لها.