أحمد موسى بعد توفير قطار درجة ثالثة مكيفة: الرئيس السيسي وعد فأوفى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة تفعل ما تقول؛ والرئيس عبد الفتاح السيسي وعد بتوفير قطار درجة ثالثة مكيفة للمواطنين وأوفى بوعده؛ وذلك بعد تحرك الرحلة الأولى لهذا القطار.

وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الركاب كانت تعاني من قطار الدرجة الثالثة «مفيش مكان للناس؛ معندوش فلوس علشان يركب درجة تانية، أو درجة أولى».

وتابع، أنه كان يستقل هذا القطار عندما كان طالبًا، لافتًا إلى أن المواطنين كانوا يعانون من استقلال قطار الدرجة الثالثة «عذاب بمعنى كلمة عذاب؛ كان الوضع غير إنساني وغير آدمي»، موضحًا أن ما يقوله الرئيس يفعله.

واستعرض موسى، تفاصيل أول رحلة لقطار الدرجة الثالثة المكيفة (الروسي) التي انطلقت من القاهرة إلى أسوان، مؤكًدا أن هذه الخطوة سابقة في مصر لم تحدث قبل ذلك، مشيرًا إلى أن مقعد الدرجة الثالثة حاليًا كان هو ذاته مقعد الدرجة الأولى، مشيرًا إلى أن هذا القطار سيخدم ملايين المواطنين في وجه بحري وقبلي.