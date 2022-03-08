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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الزراعة تكشف آليات إتاحة السلع لمواجهة ارتفاع الأسعار..فيديو

السلع
السلع

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة أن  جهود الدولة المصرية في الفترة الأخيرة كانت كبيرة لتلبية احتياجات المواطن المصري  حيث عملت الدولة  على القطاع الزراعي وكان من ضمنها  زيادة حجم المعروض والمتاح من خلال زيادة الإنتاج عبر شقين عبر زيادة المساحات المنزرعة  أو الطاقات الإنتاجية  للمزارع والرقعات الزراعية   وكذا  زيادة إنتاجية وحدة الأرض ووحدة الماء عب أبحاث علمية   وأدق الأساليب العلمية   وهذا ساعد في تحقيق إنجاز مهم لتدبير ما يلبي   احتياجات المواطن المصري وتأمين احتياجات المواطن ".

و كشف    في  مداخلة  هاتفية   خلال  برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON:أن الوزارة لديها 400  منفذ منتشرين في كل أنحاء الجمهورية قائلاً : "  ونقوم بالتنسيق مع كافة المنافذ الشقيقة في جهاز الخدمة الوطنية وأمان  ووزارة التموين حيث تملك  الدولة عدد كبير من المنافذ  يمكنها من طرح وزيادة حجم المعروض حتى نستطيع تقديم  فرص بديلة للمواطن  لتقليل   أي فرص لجشع التجار ".

وكشف أنه يجري الأن زيادة منافذ الوزارة وزيادة طاقتها لاسيما مع قرب  حلول شهر رمضان المبارك".


وحول الأسعار قال : تتميز منافذ وزارة الزراعة بوجود مدى سعري واسع لمختلف السلع بما يعطي أريحية للمواطن   وحرية الاختيار  للمواطن حتى يجد العديد   من الفرص ".

وكشف   إن الأسعار في منافذ الوزارة تقل عن مثيلاتها في الأسواق  بنحو 20-25% نتيجة وجود تعاقدات مباشرة بين الوزارة وصغار المزارعين حيث نستطيع عمل بيع للمنتجاتب جودة عالية ونقلل من التكاليف  للحفاظ على إتزان السوق وحجمم المعروض  ومنافذنا موجودة في كل المحافظات حتى الحدودية منها ".

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