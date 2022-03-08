ميار الغيطى تثير الجدل بزيادة وزنها فى اخر ظهور لها

نشرت الفنانة ميار الغيطى، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام .





وظهرت الفنانة ميار الغيطى، بإطلالة مثيرة للجدل من خلال ظهورها بزيادة وزن بشكل ملحوظ كما علق بعض المتابعينعلى الصور .





وتالقت مرتدية فستان باللون البيچ الهادئوهو ما جعل اطلالتها جريئة وكشفت عن انوثتها.





ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة التي كشفت عن جمالها واناقتها.









يذكر أن أخر أعمال ميار الغيطي مسلسل "سوبر ميرو" في رمضان 2019، مع النجوم: إيمي سمير غانم، سمير غانم،حمدي الميرغني، محمد ثروت، إنعام سالوسة، وملك قورة وغيرهم.



كما شاركت في نفس العام بمسلسل "مملكة الغجر" مع فيفي عبده وحورية فرغلي من ﺇﺧﺮاﺝعبدالعزيز حشاد وتأليفمحمد الغيطي.

ميار الغيطي ظهرت لأول مرة على شاشات التليفزيون، من خلال مسلسل "الحصيدة"، عام 1997، من تأليف والدهامحمد الغيطي، وكان عمرها 5 سنوات.



وشاركت للمرة الثانية في فيلم "كابتن هيما" مع الفنان تامر حسني، بدور "توتة" شقيقته الصغرى، عام 2008.



كما جسدت دور الفتاة الجامعية المثقفة المتحررة التي تتعرض لصدمة عاطفية فتتغير حياتها لتنضم إلى إحدىالجماعات الإسلامية المتشددة، وترتدي النقاب خلال أحداث مسلسل "أيام الحب والرعب".

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