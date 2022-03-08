مايا مرسي : المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي.. فيديو

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن طاقات النور للفتيات المصريات، تكمن في استكمال التعليم وفتح أبواب سوق العمل أمامهن.

وأضافت، خلال كلمتها التي ألقتها باحتفالية “المرأة المصرية”، انه يتم الاشتراك مع وزارات التخطيط والهجرة والمجلس القومي للطفولة والامومة، لتحقيق التنمية الحقيقية للمرأة.

وتابعت مايا مرسي، أن “البنت المصرية لازم تعرف انها قوية وأن تختار حلمها وتسعى وراءه .

وأشارت رئيس المجلس القومي للمرأة إلى أن المستقبل سيكون أفضل والمرأة المصرية أصبحت وزيرة وقاضية وجلست على منصة مجلس الدولة وأصبحت في النياية العامة و"هو ده عصرها الذهبي".

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