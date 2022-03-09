أخبار التوك شو ... اللحمة زادت 25% والفراخ ب57 جنيها .. أحمد موسى: إيه علاقة الحرب بالباذنجان .. والحكومة ترد

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أحمد موسى بعد توفير قطار درجة ثالثة مكيفة: الرئيس السيسي وعد فأوفى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة تفعل ما تقول؛ والرئيس عبد الفتاح السيسي وعد بتوفير قطار درجة ثالثة مكيفة للمواطنين وأوفى بوعده؛ وذلك بعد تحرك الرحلة الأولى لهذا القطار.

وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الركاب كانت تعاني من قطار الدرجة الثالثة «مفيش مكان للناس؛ معندوش فلوس علشان يركب درجة تانية، أو درجة أولى»



متحدث الوزراء: نواجه ارتفاع أسعار السلع بعدة آليات.. فيديو

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تشعر وتلمس ما يدور في الشارع من شكاوى خاصة بالأسعار، أنه في بعض الأحيان كانت الزيادات مضاعفة ".

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة ON أن موجة التضخم الحالية سببها أزمة التضخم العالمي التي سبقت الأزمة الأوكرانية الروسية حتى أتت الأخيرة لتزيد الطين بلة وشهدت الأسعار ارتفاعا كبيراً.





السيدة انتصار السيسي توجه رسالة إلي جميع فتيات ونساء مصر .. فيديو

قدمت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي التحية لكل امرأة في العالم خصوصا المرأة المصرية قائلة " تحية لكل امرأة مصرية لأنها صمام القدوة والأمان الحقيقي للمجتمع .

ووجهت انتصار السيسي خلال كلمتها بيوم المرأة المصرية رسالة إلى جميع فتيات مصر قائلة " تمسكوا بحلمكم في الحياة واشتغلوا علي أنفسكم وظلوا وراء حلمكم وسيتم تحقيقه .

أوضحت انتصار السيسي ، إن المرأة المصرية تظل دائما لها مكانة عالية ومكانتها دائما محفوظة في قلب الوطن .





أحمد موسى: الأهلي استحق الفوز وقدم أداء رائعا.. وبيراميدز فريق كبير

علق الإعلامي أحمد موسى على فوز الأهلي أمام بيراميدز بثلاثية في الدوري اليوم الثلاثاء بالمباراة المؤجلة من الجولة الثامنة للدوري.

وقال موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد “مش معقول الأهلي كسب 3 كتير قوي ده بيراميدز متصدر الدوري”.

وأضاف: تابعت الأهداف خلال الفاصل حتى أتأكد من النتيجة وشاهدت الأهداف الثلاثة وكانت الحيرة لاختيار أفضل هدف أفشة الجبار ولا شريف المخيف ولا صاروخ السولية.



العيش المدعم أو السياحى"



قال عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية، إن هناك مخزون من القمح حتى نهابة العام طبقاً لتقارير الدولة، وهو خاص بالعيش المدعم ، فلا يوجد مشكلة فى العيش المدعم أو العيش الحر السياحى.

وأضاف “حماد”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مصر الجديدة، المذاع على فضائية etc، أن الازمة الحالية هى أزمة ضمير من غالبية الناس التى تود أن تريد أن تتربح من الأزمة الموجودة.

الطلاب العائدين من أوكرانيا



أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن 66% من الطلاب العائدين من أوكرانيا يدرسون الطب البشري، لافتا إلى أنه منذ عامين المجلس الأعلى للجامعات أجرى دراسة خاصة عن الطلاب المصريين في أوروبا وتواصل مع الجامعات هناك واعتمد 7 جامعات في أوكرانيا منذ عامين.

وأوضح خالد عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن النظم الدراسية تختلف من دولة لدولة ومن جامعة لأخرى، قائلا: "لا نعلم التسلسل الدراسي لبعض الطلبة العائدين من أوكرانيا لكننا نعمل على حل الأمر".

مخزون استراتيجي للسلع والقمح لنهاية العام.. رسائل طمأنة من الحكومة للمصريين

كشف السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم لمتابعة الجهود المكثفة لتوفير مختلف أنواع السلع الأساسية بالأسواق المحلية.

وقال نادر سعد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج “حضرة المواطن” المذاع على قناة "الحدث اليوم"، إن هناك ارتفاعا في الأسعار خلال الفترة الأخيرة بسبب تداعيات الأزمة العالمية، ورئيس الوزراء عقد اجتماعا لوضع آليات لإعادة الانضباط للأسواق مرة أخرى، مضيفا أنه كلما زاد المعروض من السلع يمكن أن يتم ضبط الأسعار ولا تحدث زيادة فيها.





أحمد موسى: إيه علاقة الباذنجان بروسيا عشان سعره يرتفع

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك توقعات بارتفاع سعر برميل البترول إلى 200 دولار، بعد قرار الولايات المتحدة الأمريكية بحظر النفط الروسي.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الدول الأوروبية منقسمة حول القرار الأمريكي، وكل دولة تفكر في مصادر تدبير احتياجاتها من النفط.



منتجو الدواجن: ارتفاع جنوني لأسعار الأعلاف عالميا.. وكيلو الفراخ بـ57 جنيها



قال محمود العناني رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن سعر كرتونة البيض بـ 55 جنيها عندما تخرج من المزرعة، مؤكدا "المشكلة تكمن في أن سعر كرتونة البيض في المزرعة 55 جنيها ويتم بيعها في الخارج بـ 70 جنيها".

وأضاف “العناني”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، "يتم بيع كيلو الفراخ للمستهلك بـ 57 جنيها".



نقيب الجزارين: زيادة 25% في أسعار اللحوم.. فيديو



قال يوسف البسومي نقيب الجزارين، إن العالم بأكمله يتأثر بالحرب الروسية والاوكرانية وذلك يؤثر على أسعار السلع على مستوى العالم.



وأضاف يوسف البسومي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" هناك 25 % ارتفاع في أسعار اللحوم وهذا الارتفاع غير مبرر ولا سبب له ".