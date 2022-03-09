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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

تزايد أعداد الكلاب الضالة يهدد سكان منطقة البنوك بميدان طلعت حرب في أسيوط

صدى البلد

شكا المواطن سامى كامل،في رسالة لخدمة القرّاء “ بين الناس ” التي يقدّمها موقع "صدى البلد" الإخباري، من انتشار الكلاب الضالة، بمنطقة ميدان البنوك ( ميدان طلعت حرب)، بمحافظة أسيوط وما حولها.

ويقول فى رسالته : هذه المنطقة حيوية، ومليئة بأفرع بنوك كثيرة، وقصر ثقافة أسيوط، بالإضافة إلى عدد كبير من المدارس ( مدرسة الخياط الثانوية بنات - مدرسة الخياط الاعدادية بنات – مدرسة عبد الله النديم الابتدائية – مدرسة الأمل الثانوية – مدرسة الإمام على الابتدائية – مدرسة الزهراء الإعدادية بنات – بالإضافة الى الإدارة التعليمية).

وأضاف: نشكو من انتشار الكلاب الضالة بكثافة فى هذه المنطقة، مما يرهب ويهدد المارة، ويعرض أمن وسلامة الأطفال أثناء ذهابهم إلى المدارسن وعودتهم إلى الخطر ، فضلًا أنه لم يسلم العديد من الأطفال والمارة من العقر، و يتضاعف خطر هذه الظاهرة ليلا، مما يثير الذعر ويؤرق السكان بسبب النباح المستمر المزعج ولقد أبلغنا الحى عدة مرات، وقدمنا شكاوى الى المحافظة لكن بلا جدوى.

وناشد الأهالى المسئولين بالوحدات البيطرية وجهاز المدينة العمل على حل هذه المشكلة رأفة بالأهالي القاطنين في هذه المنطقة، والذين يخشون على أطفالهم أن تهاجمهم هذه الكلاب الضالة عند ذهابهم إلى المدارس فى الصباح الباكر.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

 

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