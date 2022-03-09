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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السفير المصري بالبرتغال يبحث أوجه التعاون بين مصر وتجمع الدول الناطقة بالبرتغالية

سفير مصر بلشبونة
سفير مصر بلشبونة والسكرتير التنفيذي لتجمع الدول البرتغالية

التقى السفير وائل النجار، سفير جمهورية مصر العربية لدى البرتغال بالسكرتير التنفيذي لتجمع الدول الناطقة بالبرتغالية "Zacarias da Costa"، وذلك لبحث سبل التعاون بين مصر ودول التجمع التي يمثل الناتج القومي الإجمالي لها نحو ٥ بالمئة من إجمالي الناتج الإجمالي العالمي، حيث استعرض السفير المصري الإمكانات الإقتصادية والجيوستراتيجية التي تتمتع بها مصر، وخاصة في ظل موقعها الجغرافي المتميز بإعتبارها حلقة الوصل بين كل من أوروبا وأفريقيا وآسيا، بالإضافة إلى كونها طرفاً بالعديد من اتفاقيات التجارة الحرة وأبرزها اتفاقية التجارة الحرة القارية واتفاقية الكوميسا.

هذا، واستعرض السفير وائل النجار الإمكانيات التي تمتلكها مصر لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي يمولها التجمع بالقارة الأفريقية، وما تمتكله من خبرات للتعاون الثلاثي على المستوى الأفريقي سواء من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية أو مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.

كما تطرق السفير المصري كذلك إلى آفاق التعاون الثقافي مع التجمع، وتوسع مصر في افتتاح المزيد من أقسام اللغة البرتغالية، منوهاً إلى أهمية تعاون التجمع مع مصر في هذا الصدد من خلال دعم الدارسين في أقسام اللغة البرتغالية في الجامعات المصرية، فضلاً عن تقديم التجمع لمنح دراسية في مرحلة ما قبل التخرج والدراسات العليا لهؤلاء الطلاب لدراسة اللغة البرتغالية في البرتغال، بالإضافة إلى عقد ورش عمل ودورات تدريبية لهم في مجال اللغة والثقافة البرتغالية.

مصر الكوميسا إفريقيا البرتغال الجامعات المصرية المشروعات التنموية اتفاقية التجارة الحرة منح دراسية دورات تدريبية سفير جمهورية مصر تسوية النزاعات مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام

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