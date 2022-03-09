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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 220 طن أرز ومكرونة بدون فواتير بالأقصر

صدى البلد

أعلن وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر الدكتور تامر صلاح، ضبط ٢٢٠ طن أرز ومكرونة بدون فواتير أو مستندات بمخازن غير مرخصة، وذلك خلال حملات لمراقبة الأسواق والأسعار ومخازن السلع ومنع الاحتكار ومكافحه الغش التجاري والتاكد من جودة وصلاحية السلع بالاشتراك مع مباحث التموين، حيث أسفرت الحملات عن ضبط ١٤٥ طن أرز طعام بمخزن بناحية البياضية وتحرر محضر ٢٤١١ جنح، وضبط ٧٥  طن مكرونه بناحية بندر الأقصر وتحرر محضر ٧١٧٩ جنح وتم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة.
 

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ياتى ذلك في إطار توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، ومحافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بتكثيف الحملات الرقابية والمتابعة الدورية على ‏الأسواق بالتنسيق مع الجهات المعنية، للتأكد من استقرار الأسعار وتوافر السلع ومواجهة أي ممارسات احتكارية من جانب ‏بعض التجار.

وأكدت مديرية التموين بالأقصر، أنه سيتم اتخاذ كافة ‏الإجراءات القانونية عند حجب السلع أو الامتناع عن بيعها ‏بغرض رفع أسعارها وتحقيق أرباح غير مشروعة على ‏حساب المواطنين، كما يتم تلقى شكاوى المواطنين  ‏ضد أي ممارسات احتكارية على الأرقام التالية:
غرفة عمليات مديرية التموين 01068909030
01007005846
01008015959
جهاز حماية المستهلك 19588
بوابة الشكاوى الحكومية 16528
مباحث التموين  01092969399
مدير إدارة تموين بندر الأقصر 01030309870
مدير إدارة اسنا  01069688700
مدير إدارة أرمنت 01024722167
مدير إدارة القرنة 01002980445
مدير إدارة البياضية 01025202626
مدير إدارة الطود 01000586220
مدير إدارة الزينية 01008741762

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