سهير شلبي: خدت مصر كعب داير علشان تتقدم بلدي الحلوة .. فيديو

قالت الإعلامية سهير شلبى، إنها سعيدة بتكريمها فى احتفالية المرأة المصرية، معبرة: " دلوقتى أى حد بقى ممكن يتكرم ويقولك أنا اتكرمت ولكن تكريم الدولة بمثابة رد الجميل لنا في العمل الإعلامي والتليفزيون المصري".

أضافت الإعلامية سهير شلبي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر" مع الإعلامي عمرو خليل، المذاع على CBC: "أنا كنت بتنطط من الفرحة على المسرح، وحسيت بتقدير جميل وبجبر خاطر ورد اعتبار، لأن ليا فترة معطلة فحسيت اليوم أن الروح ردت فيا".

ووجهت الإعلامية سهير شلبي الشكر للسيدة انتصار السيسى، قائلة: "مش عارفة أشكر السيدة انتصار السيسي قد ايه النهارده، وندعو الله أن يحفظ رئيسنا على اهتمامه بالدولة المصرية، وفرحتي النهارده كانت لكل أهل ماسبيرو وكل الإعلاميين، والإعلام الراقي الذي قدمناه، لاسيما وأنه كان إعلام هادف".

وأكملت: "أنا شقيت وخدت مصر كعب داير من أولها لآخرها علشان نتقدم بلدي الحلوة، وحاورت مثقفين قمم مصر على مدى 10 سنين في برنامج دردشة، ومفيش عالم ولا رمز كبير إلا وحاورته".