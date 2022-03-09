"التخطيط" تطلق مبادرة "كن سفيرًا "للتنمية المستدامة".. اعرف تفاصيلها

قالت دكتور أميرة حسام، معاون وزير التخطيط لشئون التنمية المستدامة،إننا قمنا بعمل فريق عمل للشباب والقائم عليها سيدات، لإطلاق مبادرة “كن سفيراً”، ومعايير الاختيار كانت قائمة على 50% من السيدات.

وأضافت اميرة حسام، خلال حوارها ببرنامج “من مصر”، المذاع على فضائية CBC، أن مصر تتكون من 60% شباب ونحن فى منتصف الطريق لتنفيذ رؤية مصر 2030 ولتنفيذ أهداف التنمية المستدامة للدولة.

وأشارت إلى أنه من المستهدف استغلال طافات مصر الشبابية وعمل مبادرة لنشر التوعية المستدامة بين الشباب وفكرة المبادرة "كن سفيرًا"، بدأت على مدار سنه.

وتابعت أننا قررنا ان يكون هناك معايير للمشاركة فى المبادرة منها اجاد اللغة العربية والانجليزية ويكون فى المرحلة العمرية بين18 لـ 35 سنه ويكون صاحب خلفية على التنمية المستدامة ،إلى جانب أن يكون صاحب فكرة مشروع .