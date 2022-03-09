ثروت سويلم : من الصعب تأجيل أي مباراة في الدوري

تحدث ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية والمتحدث الرسمي، عن أهمية إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز أمس على الرغم من الضغوطات التي تعرضت لها الرابطة لتأجيل المباراة.

وقال عضو رابطة الأندية والمتحدث الرسمي لها في تصريحات لبرنامج" في الجول" عبر قناة الحدث اليوم :"من بداية الرابطة كان هناك حرص من المجموعة الجديدة التي تواجدت أن يكون هناك شكل جديد لبطولة الدوري المصري الممتاز ورفض كل التأجيلات والطلبات من هذا النوع وهو ما تم الاتفاق عليه مع الأندية".

وتابع:"الخريطة للجدول الحالي مضغوطة جدا لذلك كان من الصعب الموافقة على أي طلب للتأجيل وهذا ما حرصت عليه رابطة الأندية وهو الالتزام بكافة الجداول والمواعيد التي تم وضعها".

وأضاف:"على الرغم من الضغوطات التي يتعرض لها الأندية التي تشارك في المسابقات الأفريقية مثل الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري، إلا أنه كان يجب علينا الإلتزام بكافة المواعيد، المصري كان يشارك في الكونفيدرالية ثم شارك بعدها بيومين في مباراة بالدوري".

واختتم:"نسعى دائما للخروج بالدوري على أفضل شكل ممكن وإنهاء المسابقة في المواعيد المحدد لها".