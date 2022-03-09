لمحاربة الفكر المتطرف.."أمر تكليف" عرض مسرحي بـ قرى حياة كريمة في المنيا

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، أولى ليالى العرض المسرحى "أمر تكليف"، برعاية ا.د إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، واللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بحضور مدير عام فرع ثقافة المنيا، مدير المسرح المتنقل، ومديرة قصر ثقافة أبو قرقاص وأبناء قرية نزلة النخل.

جاء وذلك من خلال فرع ثقافة المنيا، بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوى "قصر ثقافة أبوقرقاص"، قرية نزلة النخل والعرض، من تأليف عيسى جمال وإخراج باسم قناوى، والعرض من إنتاج المسرح الحديث التابع للبيت الفنى للمسرح "المواجهة والتجوال" لمحاربة الفكر المتطرف بقيادة الفنان محمد الشرقاوى، والذي يستمر حتي ١١ مارس بقرى حياة كريمة والمواطنة بالمنيا، وذلك بمدرسة نزلة النخل للتعليم الأساسى.

"أمر تكليف" بطولة الفنانة القديرة عزة لبيب وعدد من نجوم البيت الفني للمسرح وهم "كريم الحسينى، فادي خفاجة، محمد الاباصيرى، احمد صلاح، سامح الخطيب، إيهاب بكير، محمد عمر، هدير طارق، أسماء ماهر، ميريت فريد".

و تدور أحداث العرض حول مجموعة من الجنود المرابطين في إحدى النقاط العسكرية لحماية الحدود المصرية من الجماعات الإرهابية التي تحاول الهجوم عليهم، الا أن بسالتهم وحبهم الكبير لتراب ومقدرات الوطن وقف حائلا بين محاولات جماعات الغلو للنيل من أمن الوطن.