مؤلفة شهيرة بـ اسم رجل.. تحديات النساء للنجاح في الكتابة والأدب |شاهد

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

تواجه النساء في مجال الأدب الكثير من الصعاب والتحديات للنجاح، وكان على رأسها تنكر الكاتبة الشهيرة “جي كي رولينج واسمها الحقيقي جاكلين كاثلين” مؤلفة سلسلة هاري بوتر الشهيرة، في اسم رجل بعد ما رفضت دور النشر أعمالها 12 مرة، وبعد ما تنكرت في اسم رجل باستخدام حرفين فقط من اسمها وصلت كتاباتها للملايين في العالم وتم بيع أكثر من 500 مليون نسخة عالميًا حتى الآن بـ 80 لغة.

تغيير أسماء الكاتبات

هذه الواقعة الشهيرة تسلط الضوء على التحديات النسائية في مجال الكتابة، واحتفالا بشهر المرأة، واليوم العالمي للمرأة، فإن العديد من الكاتبات مررن بأزمات مُشابهة، لم تكن “جي كي رولينج” الأولى ، ولسوء الحظ لن تكون آخر مؤلفة تستخدم اسم محايد أو رجالي لمساعدتها على تحقيق النجاح.

للكاتبة لويزا ماي ألكوت مؤلفة كتاب "نساء صغيرات"، لها واقعة مشابهة إذ كتبت تحت اسم مستعار "إيه إم بارنارد". ونشرت العديد من الأعمال الأدبية القوطية تحت هذا الاسم ، والتي كان من الممكن أن تثير استياء شديدًا إذا كتبت باسمها الحقيقي ، بسبب محتواها.

كذلك استخدمت جميع الأخوات برونتي أسماء مستعارة من الرجال أيضًا.. وفعلن ذلك للحصول على مزيد من الحرية لاستكشاف كتاباتهن، لأن الكثير من المحتوى الذي كانوا مهتمين به لم يُنظر إليه على أنه تابع إلى امرأة.. كانت الأخوات على معرفة أيضًا بأن أعمالهن لن تؤخذ على محمل الجد إذا كان يعتقد أنهن كتبها نساء.

إعادة اكتشاف الكاتبات المنسيات

من بين النساء اللواتي حالفهن الحظ بما يكفي للنشر بأسمائهن الحقيقية، لم يتم تسليط الضوء على العديد منهن ووفقا لموقع “تيتشر لوج” من ضمن إعادة اكتشاف الكاتبات المنسيات، أستاذة جامعية في كلية الأدب النسائي، تقول إن معظم طلابها ، على الرغم من كونهم نساء في الأساس ، لم يتعرضوا للأعمال الأدبية من قبل النساء ، قبل وصولهم إلى فصلها.

غالبًا ما تعيد الولايات هيكلة المناهج الدراسية للتكيف مع احتياجات الطلاب، تصدرت ولاية فلوريدا عناوين الصحف مؤخرًا بعد إعلانها عن خطتها للتخلي عن المؤلفات النسائية أثناء مراجعة قائمة القراءة الموصى بها في فلوريدا للمدارس المتوسطة والثانوية.

وفيما يلي 5 كاتبات تميزن في الأدب والكتابة:

هيلين كيلر



هيلين كيلر

كاتبة ورائدة في مجال حقوق الإنسان



كانت هيلين كيلر كاتبة أمريكية ورائدة في مجال حقوق الإنسان لأنها صماء وعمياء منذ الطفولة، ولكن لم تسمح كيلر لهذه الإعاقات بمنعها من تحقيق حلمها، إذ أصبحت كيلر كاتبة ورائدة لكل من لاحظ نجاحها بمنظور مختلف، إذ استخدمت صوتها ومكانتها الشهيرة للدفاع عن الأسباب التي تعتقد أنها مهمة مثل العدالة الاجتماعية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

لويزا ماي ألكوت

لويزا ماي ألكوت

كاتبة ومؤيدة لإلغاء عقوبة الإعدام ومؤيدة لحق المرأة في التصويت



ولدت لويزا ماي ألكوت عام 1832 ، واشتهرت بأنها كاتبة كتاب "نساء صغيرات" ، وهي قصة تستند إلى حياتها الخاصة. ومع ذلك ، كان شغفها الحقيقي هو كتابة الروايات، وهو ما فعلته تحت اسم مستعار لرجل منعا لرد الفعل العنيف. بالإضافة إلى الكتابة، وكانت ألكوت من دعاة إلغاء عقوبة الإعدام، وعملت كممرضة متطوعة خلال الحرب الأهلية ، وكانت من أوائل المؤيدين لحق المرأة في التصويت.

توني موريسون

توني موريسون

كاتبة حاصلة على جائزتي «نوبل وبوليتسر»



كانت “توني موريسون ” الكاتبة الحاصلة على جائزتي نوبل وبوليتسر.. تشمل أفضل أعمالها The Bluest Eye و Song of Solomon و Beloved ، والتي تتميز جميعها بسرد تفصيلي للأمريكيين الأفارقة. حصلت على درجات علمية من جامعة هوارد وجامعة كورنيل. درّست في جامعة هوارد وجامعة تكساس الجنوبية وعملت كمحررة في شركة كتب مدرسية وكذلك في راندوم هاوس. وحصلت على وسام الحرية الرئاسي عام 2012 وتوفيت عام 2019.

مارجريت أتوود

مارجريت أتوود

مؤلفة وحائزة على جائزة «بوكر»



مارجريت أتوود كاتبة كندية معروفة برواياتها الخيالية الحزينة ودعمها النسوي، بينما نُشرت روايتها ، “The Handmaid's Tale “، لأول مرة في الثمانينيات وأصبحت جزءا أساسيًا في أدب المرأة .

اكتسبت شعبية مرة أخرى عند إصدار سلسلة ”هولو - Hulu”، وبالإضافة إلى هذا الكتاب. ألفت العديد من الروايات والقصص القصيرة والمقالات. حاز أتوود على جائزة بوكر ، من بين عشرات الجوائز الأخرى ، بالإضافة إلى الدرجات الفخرية من مختلف المؤسسات.

أليس ووكر

أليس ووكر

مؤلفة ، ناشطة في مجال الحقوق المدنية وحائزة على جائزة «بوليتسر»



أليس ووكر شاعرة وروائية أمريكية من أصل أفريقي ، اشتهرت بفيلم “The Color Purple ”، الذي فاز بجائزة بوليتزر عام 1983 وتم تعديله كفيلم لستيفن سبيلبرج.

وُلدت ووكر في جورجيا ونشأت في أسرة فقيرة، واحدة من ثمانية أطفال. بعد تخرجه من كلية سارة لورانس في نيويورك، عمل ووكر كأخصائي اجتماعي ومدرس وكان ناشطًا في حركة الحقوق المدنية ، كل ذلك أثناء الكتابة.

بالإضافة إلى الفيلم، كتبت ووكر العديد من القصائد والقصص القصيرة والمقالات والمذكرات وحصل على العديد من الجوائز. في عام 2006 ، تم انضمامها في قاعة مشاهير كاليفورنيا.