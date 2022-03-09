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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| طريقة تغيير زيت الفتيس في السيارة.. الكشف عن رينو أوسترال الجديدة عالميا.. تويوتا تضيف خصائص جديدة لأول فئة من كورولا في مصر

اخبار السيارات
اخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها فى التالى:

 

7 خطوات.. طريقة تغيير زيت الفتيس في السيارة

يُعتبر ناقل الحركة الفتيس من اهم الاجزاء الميكانيكية فى السيارة ، بسبب كونه المسؤول في عملية السير وتغيير السرعات أثناء قيادة السيارة .

 

تويوتا تضيف خصائص جديدة لأول فئة من كورولا فى مصر

أعلنت شركة تويوتا إيجيبت من خلال بيان رسمى لها ، تم نشره على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ، عن اضافة تجهيزات جديدة للسيارة طراز كورولا موديل 2022 فى فئتها الاولى .

 

رسميا .. الكشف عن رينو أوسترال الجديدة عالمياً كبديل لكادجار

اعلنت شركة رينو الفرنسية ، عن طرح السيارة الجديدة أوسترال ، والتى تعتبر بديل رينو كادجار ، والتى تنتمى الى فئة السيارة SUV كهربائية .

 

بعد طرحها فى مصر .. أسعار و تفاصيل السيارة أيولوس A30 الجديدة

اعلن وكيل العلامة التجارية الصينية أيولوس الجديدة داخل السوق المصرى للسيارات ، عن طرح طراز A30 الجديدة ، والذى ينتمى الى فئة السيارات السيدان المدمجة ، وذلك من خلال فئة سعرية واحدة له .

 

 تعرف على قائمة مبيعات سيارات النقل فى مصر خلال يناير الماضي

 أعلن تقرير مجلس معلومات سوق السيارات المصري الأميك ، عن القائمة الجديدة لمبيعات السيارات فئة النقل ، داخل السوق المصرى في يناير الماضي 2022 .

اخبار السيارات موقع صدى البلد السوق المصري للسيارات SUV ناقل الحركة السوق المصري

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