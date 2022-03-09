أخبار السيارات| طريقة تغيير زيت الفتيس في السيارة.. الكشف عن رينو أوسترال الجديدة عالميا.. تويوتا تضيف خصائص جديدة لأول فئة من كورولا في مصر

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها فى التالى:

يُعتبر ناقل الحركة الفتيس من اهم الاجزاء الميكانيكية فى السيارة ، بسبب كونه المسؤول في عملية السير وتغيير السرعات أثناء قيادة السيارة .

أعلنت شركة تويوتا إيجيبت من خلال بيان رسمى لها ، تم نشره على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ، عن اضافة تجهيزات جديدة للسيارة طراز كورولا موديل 2022 فى فئتها الاولى .

اعلنت شركة رينو الفرنسية ، عن طرح السيارة الجديدة أوسترال ، والتى تعتبر بديل رينو كادجار ، والتى تنتمى الى فئة السيارة SUV كهربائية .

اعلن وكيل العلامة التجارية الصينية أيولوس الجديدة داخل السوق المصرى للسيارات ، عن طرح طراز A30 الجديدة ، والذى ينتمى الى فئة السيارات السيدان المدمجة ، وذلك من خلال فئة سعرية واحدة له .

أعلن تقرير مجلس معلومات سوق السيارات المصري الأميك ، عن القائمة الجديدة لمبيعات السيارات فئة النقل ، داخل السوق المصرى في يناير الماضي 2022 .