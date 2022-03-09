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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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شوارع شبه خالية وحواجز عسكرية... صور جديدة للعاصمة الأوكرانية كييف.. فيديو

شوارع شبه خالية وحواجز
شوارع شبه خالية وحواجز عسكرية

عرضت فضائية “العربية” مقطع فيديو تظهر به شوارع كييف شبه خالية وتظهر انتشار حواجز عسكرية بالعاصمة الأوكرانية.

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام روسية، بوصول نحو 450 مسلحا من جنسيات عربية وأجنبية من سوريا إلى أوكرانيا للمشاركة في القتال ضد القوات الروسية.

وقالت وكالة "سبوتنيك" إن قياديين في تنظيم "هيئة تحرير الشام"، الواجهة الحالية لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي، عقدوا مطلع الأسبوع الماضي، سلسلة من الاجتماعات مع قياديين في تنظيم "الحزب الإسلامي التركستاني" من جهة، ومع قياديين في فصيلي "أنصار التوحيد" و"حراس الدين" من الجهة الأخرى، وتم التوصل خلالها إلى قرار يقضي بالسماح لبعض المسلحين الأجانب ممن بالمغادرة إلى أوكرانيا.

وزعمت الوكالة الروسية نقلا عن مصادرها، أن غالبية المسلحين الأجانب الذين غادروا سوريا إلى أوكرانيا، هم من كوادر الهيئة ممن لديهم سجل حافل بالمشاكل مع قياديين في "هيئة تحرير الشام".

وأوضحت أنهم تعرضوا خلال الآونة الأخيرة إلى مضايقات شديدة وصلت حد السجن والتهديد بـإقامة الحدود، قبل أن تأتي هذه الفرصة كتسوية تناسب الطرفين.

وذكرت المصادر أن أن هذه الفرصة أتت بشكل متقاطع لهم ولمنافسيهم داخل محافظة إدلب، وذلك عبر التخلص منهم وإرسالهم للقتال ضد القوات الروسية في أوكرانيا، وفي الوقت نفسه يمكنهم أن يحظوا بفرصة جديدة وبعائد مادي مقبول.

وأكدت المصادر أن "هيئة تحرير الشام"، قدمت لهؤلاء ضمانات شرعية لمن يرغب بإلحاق عوائلهم بهم خلال الفترة المقبلة، وذلك على سبيل التشجيع، حسب الوكالة.

وأشارت إلى أن عدد المسلحين الأجانب الذين وصلوا إلى أوكرانيا خروجا من عدة مناطق في إدلب وريفها، بلغ نحو 150 مسلحا ينتمي معظمهم إلى جنسيات (بلجيكية، فرنسية، صينية، مغربية، تونسية، شيشانية، بريطانية)، فيما يتحدر المسلحون الـ 300 الآخرين من عدة مناطق في ريفي إدلب وحلب.

وقالت المصادر إن الرواتب التي سيحصل عليها المقاتل السوري ستتراوح بين 1200-1500 دولار، لكنها نفت معرفتها بحجم ما سيتقاضاه المسلحون الأجانب.

وأضافت أن عملية نقل المسلحين تمت على 3 دفعات ابتداء من يوم الخميس الماضي.

يشار إلى أنه في 24 فبراير الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.

شوارع شبه خالية حواجز عسكرية وسائل إعلام روسية الحزب الإسلامي

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