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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعليم الإمارات: اختبارات إنجاز للصف 12 إلزامية لـ 6 فئات طلابية

طلاب اماراتيون
طلاب اماراتيون

أعلنت وزارة التربية والتعليم الإماراتية  ممثلة بإدارة الاختبارات الوطنية والدولية عن إطلاق الدورة السادسة لاختبارات الإمارات القياسية «إنجاز» للصف الثاني عشر للعام الأكاديمي 2021-2022 إلزامياً لـ6 فئات طلابية.

وحددت الفئات الواجب عليها تقديم اختبار الإنجاز وتتضمن الطلبة الإماراتيين في المدارس الحكومية والخاصة، التي تتبع المنهاج الوزاري أو المناهج الدولية وفئة الطلبة غير الإماراتيين في المدارس الحكومية والخاصة العربية والأجنبية، وفئة الطلبة الإماراتيين وغير الإماراتيين الدارسين في مراكز التعليم المستمر المتكامل - الدراسة المنزلية، والطلبة الإماراتيين المتقدمين للابتعاث خارج الدولة والراغبين في إكمال دراستهم في إحدى جامعات الدولة الحكومية أو الخاصة، إضافة إلى طلبة الخدمة الوطنية والمتقدمين للكليات العسكرية وطلبة المنهاج البريطاني في السنة الدراسية الأخيرة 13 والمدرجين تحت الفئات المذكورة، وطلبة المناهج الدولية الذين يحتاجون إلى معادلة شهاداتهم.

وأوضحت الوزارة آلية التسجيل لاختبار إنجاز الصف الثاني عشر، مشيرة إلى إرسال صلاحيات الدخول لكل مدرسة، داعية المدارس عبر إداراتها إلى تعيين منسقين للتأكد من تسجيل طلبة الثاني عشر باستخدام قارئ الهوية أو التسجيل ذاتياً من خلال موقع الوزارة، فيما يمكن للمنسق الاطلاع على بيانات ونتائج الطلبة من خلال المنصة، ويتحمل المنسق المسؤولية التامة لقبول أو رفض طلبات الطلبة الراسبين الراغبين في إعادة تفعيل حساباتهم من خلال المنصة.

ولفتت الوزارة إلى أن صلاحية المنصة خاصة بالمدرسة جهةً وليس لموظف معين وأنه عند تغيير المنسق في أي وقت في العام الحالي أو المقبل يجب مشاركة الصلاحيات مع المنسق الجديد، مشددة على عدم تغيير كلمة المرور المرسلة نهائياً كما يجب على مدير المدرسة توعية الطلبة بأهمية اختبارات الإمارات القياسية وحثهم على حجز الاختبارات حتى لا تؤثر في طلبات الالتحاق بالجامعات والمنح الدراسية.

وأوضحت الوزارة شروطاً عامة للتسجيل، منوهة بالمواد التي يتم طرحها في الاختبار وتتضمن مواد أساسية وهي اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات والفيزياء ومواد أخرى وفقاً للتخصص الجامعي وهي الكيمياء والأحياء وعلوم الحاسب، محددة الرسوم الخاصة بالاختبارات.

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