ميدو: سذاجة بيراميدز وراء فوز الأهلي.. وموسيماني اهتم بالتفاصيل الصغيرة

علق أحمد حسام ميدو على فوز الأهلي ضد بيراميدز بثلاثية نظيفة في الدوري المصري هذا الموسم.



قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "بيراميدز أهدى الفوز للأهلي، بالأسلوب الذي لعب به بيراميدز، والأخطاء الساذجة في المباراة" .



أضاف: "الأهلي قام بضغط عالي مميز على لاعبي بيراميدز، وهذا كان توقعي، بيراميدز لم يتعامل مع الضغط العالي للأهلي بالشكل الأمثل" .



وواصل: "عبد الله السعيد في كرة الهدف الأول، استلم الكرة من منطقة جزاء فريقه ولا أعلم سر تواجده في هذا المكان بالملعب" .



واختتم حديثه قائلا: "الفريق الذي كان يمتلك تركيزا أكبر حقق الفوز، وكان هناك تركيز بين لاعبي الأهلي، وهذه سمة الأهلي في المباريات الكبرى، موسيماني اهتم بالتفاصيل الصغيرة".