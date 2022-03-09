عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو: سذاجة بيراميدز وراء فوز الأهلي.. وموسيماني اهتم بالتفاصيل الصغيرة

ميدو
ميدو

علق أحمد حسام ميدو على فوز الأهلي ضد بيراميدز بثلاثية نظيفة في الدوري المصري هذا الموسم.


قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "بيراميدز أهدى الفوز للأهلي، بالأسلوب الذي لعب به بيراميدز، والأخطاء الساذجة في المباراة" .


أضاف: "الأهلي قام بضغط عالي مميز على لاعبي بيراميدز، وهذا كان توقعي، بيراميدز لم يتعامل مع الضغط العالي للأهلي بالشكل الأمثل" .


وواصل: "عبد الله السعيد في كرة الهدف الأول، استلم الكرة من منطقة جزاء فريقه ولا أعلم سر تواجده في هذا المكان بالملعب" .


واختتم حديثه قائلا: "الفريق الذي كان يمتلك تركيزا أكبر حقق الفوز، وكان هناك تركيز بين لاعبي الأهلي، وهذه سمة الأهلي في المباريات الكبرى، موسيماني اهتم بالتفاصيل الصغيرة".

موسيمانى الدوري المصري الأهلى عبد الله السعيد ميدو Sports Fitness

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عامل يلقي زوجته وأطفاله الخمسة من سطح المنزل بقنا

الصلاة الفائتة.. الإفتاء تحذر من خطأ شائع عند أدائها

حالة الطقس.. أمطار غزيرة خلال ساعات تصل إلى القاهرة والدلتا

المالية: حوافز جديدة لتعميق دور القطاع الخاص لتوفير المزيد من فرص العمل

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 9-3-2022

بداية من الخميس..الأرصاد: تساقط أمطار وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

البيض الأورجانيك |كيف يتم إنتاجه وماهو سعره بالأسواق؟

دافئ نهارًا.. حالة الطقس اليوم الأربعاء 9 مارس في القاهرة والمحافظات

موضوعات متعلقة

موسيماني بعد تمديد تعاقده مع الأهلي: «مازلنا نفوز والقادم أفضل.. وشكرًا للخطيب»

ترشيحاتنا

روسيا تعتزم إنتاج 40 طائرة "سوخوي سوبرجت 100" سنويا بمحركات روسية

وزير الخارجية الروسي يتوجه إلى تركيا للقاء نظيره الأوكراني

ميدو يعلق على ثلاثية الأهلي أمام بيراميدز: غير متوقعة

ميدو: سذاجة بيراميدز وراء فوز الأهلي.. وموسيماني اهتم بالتفاصيل الصغيرة

ارتفاع ملحوظ.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الأربعاء 9-3-2022

أبطال خلدهم التاريخ.. 9 مارس يوم الشهيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذيرات شديدة من تقلبات الطقس.. الأرصاد تكشف عن تعرض البلاد لمنخفض جوي جديد

بعد إثارته للجدل.. سر شباب الممثل الصيني شاندو تان صاحب الـ 56 عامًا|صور

هل يعود مجدي الهواري لغادة عادل.. شواهد حقيقية تؤكد الحب المتبادل

طريقة عمل الفراخ ناجتس بوصفات متنوعة وبأشكال شهية للأطفال

فيديو

إعلان على الإنترنت .. أوكراني يعرض دبابة روسية للبيع

تفاصيل محاكمة المتهمين في قضية بسنت ضحية الصور المفبركة.. فيديوجراف

عاشت أغرب قصص زواج.. لماذا كرهت سميحة أيوب الرجال وادعت الجنون؟.. فيديو

بدأت بمظاهرة.. سر اختيار 8 مارس للاحتفال باليوم العالمي للمرأة

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

إلهام أبو الفتح

جوجل ماب .. "تايه "!

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ