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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزيران جديدان بالحكومة الكويتية يؤديان اليمين الدستورية أمام أمير البلاد

أمير الكويت
أمير الكويت

نقلت صحيفة القبس الكويتية نقلا عن مصادر مطلعة  أن نائب رئيس الحرس الوطني الفريق الأول المتقاعد الشيخ أحمد نواف سيؤدي اليمين ظهر اليوم، أمام أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد ، نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للداخلية.

وذكر المصدر أيضا؛ قائلا " كما سيؤدي اليمين ظهر اليوم،  محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع.


ويأتي تعيين النواف والخالد في منصبيهما الجديدين، على خلفية استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السابق الشيخ حمد جابر العلي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السابق الشيخ أحمد المنصور منتصف شهر فبراير الماضي. 

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