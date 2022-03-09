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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسائل مبطنة.. سر الرمز Z المطبوع على دبابات الجيش الروسي

دبابات الجيش الروسي
دبابات الجيش الروسي

منذ اليوم الأول لاجتياح الجيش الروسي أوكرانيا، التقطت عدسات الصحافة والسكان المحليين صور دبابات ومدرعات وآليات الجيش الروسي مطبعوعا عليها حرف Z اللاتيني، واختلف المراقبون على تفسير المقصود به.

وتستخدم وزارة الدفاع الروسية على صفحاتها على إنستجرام وتلجرام الحرف في عدة رسائل: "زا بوبيدو" (من أجل النصر)، "زا مير" (من أجل السلام)، "زا برافدو" (من أجل الحقيقة) "زا روسيو" (من أجل روسيا).

كذلك، نشرت وسائل إعلام محلية صورة مأخوذة من السماء لنحو ستين طفلاً مريضاً وأسرهم والأطباء والممرضين القائمين على رعايتهم وهم يشكلون حرف "Z" في فناء دار الرعاية المغطى بالثلج في قازان في تتارستان.

بعد أيام قليلة، صعد لاعب الجمباز الروسي البالغ من العمر 20 عامًا إيفان كولياك إلى الدرجة الثالثة على منصة التتويج في كأس العالم للجمباز وقد ألصق حرف "Z" على صدره. وبجانبه على الدرجة الأولى رياضي أوكراني.

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ورد الاتحاد الدولي للجمباز بالدعوة إلى "فتح إجراءات تأديبية ضد كولياك بسبب سلوكه الصادم".

من جانبه، قال الرياضي الشاب لوسائل الإعلام الروسية إنه مستعد لأن يكرر "الشيء نفسه: رأيت جنودنا يرتدونه ونظرت إلى ما يعنيه الرمز. أردت أن أعبر عن موقفي. بصفتي رياضيًا، سأقاتل دائمًا من أجل النصر وسألعب من أجل السلام".

ووفقًا لقناة “سكاي نيوز”، فمن بين النظريات المطروحة حول معنى "Z" هناك أيضًا الاحتمال الضئيل للغاية بأن يكون الحرف الأول من كلمة "zapad" والتي تعني "الغرب" باللغة الروسية، في إشارة إلى القوات المسلحة التابعة للمنطقة الغربية من البلاد.

أخيرًا، أشار البعض أيضًا إلى أنه الحرف الأول من اسم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

أيًا كان الأمر، فمن السياسيين إلى المشاهير وبعض المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، يريد الجميع الظهور والتباهي بحرف "Z" الذي صار رمزًا للولاء للكرملين.

وهكذا كتبت هيئة روسكومنادزور الناظمة لوسائل الإعلام الروسية، حرف "Z" كبيرًا ضمن اسمها على تلجرام.

في الكثير من المناطق الروسية، بما في ذلك المناطق النائية، كثرت التجمعات الخاطفة وغيرها من تظاهرات التأييد تحت شعار "نحن لا نتخلى عن أبنائنا"، مع جوقات نسائية تغني وقد وضعت على صدرها حرف "Z" وسيارات اجرة تعرض "Z" على نوافذها أو سيارات رُكنت على نحو شكلت معه رسم الحرف "Z".

ونشرت مقيمة في دونيتسك، وهي مدينة انفصالية موالية لروسيا شرق أوكرانيا، على إنستجرام صورة لأظافر أصابعها مطلية باللون الأسود وعليها حرف "Z" باللون الأبيض.

وفي برنوول في الجنوب، تم تشكيل حرف "Z" ضخم على الثلج باللونين البرتقالي والبني وهي ألوان وشاح القديس جورج رمز البسالة العسكرية.

وسرعان ما التقط رجال أعمال الفكرة وصمموا قمصانًا تحمل شعار "Z" تُباع الآن عبر الإنترنت.

روسيا رمز أوكرانيا اخبار العالم

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