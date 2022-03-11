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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

وجه بشري وذيل سمكة..

سر حورية البحر ذات الـ 300 عام.. فيديو جراف

صدى البلد

يعمل العلماء على كشف لغز تحنيط "حورية البحر" ذات الـ 300 عام بـ وجه بشري، التي يقال إنها تمنح الخلود لمن ذاق لحمها.

ويزعم أن المخلوق الغامض الذي يبلغ طوله 12 بوصة، قد تم العثور عليه في المحيط الهادئ، قبالة جزيرة شيكوكو اليابانية ، بين عامي 1736 و1741، ويتم الاحتفاظ به الآن في معبد في مدينة أساكوتشي.

وتبدو "حورية البحر" بمظهر بشري مخيف، حيث تظهر بوجه مكشر وأسنان مدببة ويدين، وشعر على رأسها وجبينها، لكن النصف السفلي لها يشبه ذيل السمك.

وقام باحثون من جامعة كوراشيكي للعلوم والفنون بأخذ المومياء لإجراء مسح بالأشعة المقطعية، في محاولة لكشف أسرارها.

وقال هيروشي كينوشيتا من جمعية أوكاياما للفولكلور، إن المخلوق الغريب يمكن أن يكون له أهمية دينية: "حوريات البحر اليابانية لها أسطورة الخلود.. يقال إنك إذا أكلت لحم حورية البحر، فلن تموت أبدا".

اسطورة يابانية

وأضاف: "هناك أسطورة في أجزاء كثيرة من اليابان مفادها أن امرأة أكلت بطريق الخطأ لحم حورية البحر وعاشت 800 عام.. أسطورة ياو بيكوني، محفوظة أيضا بالقرب من المعبد حيث تم العثور على مومياء حورية البحر".

وتابع: "سمعت أن بعض الناس، الذين يؤمنون بالأسطورة، اعتادوا على أكل قشور مومياوات حورية البحر".

ويشير الفولكلور إلى أنه في عصر كوفيد -19، يمكن أن تكون حورية البحر نذير شؤم أيضا.

ويقول هيروشي: "هناك أيضا أسطورة مفادها أن حورية البحر تنبأت بمرض معدي".

وللمزيد والتعرف على حورية البحر صاحبة الـ 300 عام .. تابع الفيديو جراف التالي:

حورية البحر 300 عام وجه بشري 12 بوصة جزيرة شيكوكو اليابانية

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