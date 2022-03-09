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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

روجينا وسميحة أيوب تخوضان الماراثون الرمضاني بـ 5 حلقات فقط.. تفاصيل

روجينا
روجينا

يواصل صناع حكاية “انحراف” التحضيرات النهائية للعمل تمهيدا لتصويرها خلال الفترة القادمة، حيث من المقرر عرضها خلال الماراثون الرمضاني القادم، وتقوم ببطولتها الفنانة روجينا وسميحة أيوب.

وأوضحت الفنانة سميحة أيوب، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن حكاية “انحراف” تتكون من ٥ حلقات فقط، مؤكدة أنها وافقت على العمل ولكنها لم تتعاقد بشكل رسمي حتى الآن، ومن المقرر أن يقوم بإخراج الحكاية رؤوف عبد العزيز.

من ناحية أخرى، يعرض حاليا للفنانة سميحة أيوب مسلسل “نقل عام”، ويشاركها في  بطولته محمود حميدة، وسوسن بدر، وأحمد بدير، ودينا، وميرهان حسين، ومحمد محمود عبد العزيز، وتأليف وليد خيرى، وإخراج عادل أديب.

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وكانت الفنانة سميحة أيوب، قالت إنّها تعتز بصداقتها مع الفنانة مديحة حمدي، موضحةً: "وقفنا مع بعض على المسرح، لكن وقوفنا مع بعض في الحياة أفضل وأكثر قيمة، وعلاقتنا كلها أحاسيس بالآخر وممكن نقسو على بعض بشكل عفوي".

وأضافت سميحة أيوب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج “90 دقيقة” على قناة “المحور”: “مفيش مجاملة فى علاقتنا ولا حجاب بيننا وبين بعض".

علاقة أبدية وعميقة

وأكدت سميحة أيوب أن "الصداقة إنك تصدقني ولما تقولي نقد ده معناه إنك بتحبني، وعشان بتحبني لازم تقولي الحلو والوحش، وعلاقتى أنا ومديحة أبدية وعميقة".

وتابعت سميحة أيوب: “اتفرجت عليها دلوقتي في مشهد مسلسل حضرة المتهم أبي، وكان مشهد عبقري"، معلقة: ”بتمثلي حلو أوي يا بت"، لترد عليها مديحة حمدي ممازحة إياها: "خديني أشتغل معاكي والنبى".

جدير بالذكر أن الفنانة روجينا من المقرر أن تبدأ عرض مسرحيتها الجديدة “يا ألعب يا أغلس” خلال الساعات القادمة ضمن فعاليات موسم الرياض الفني. 

سميحة أيوب روجينا عادل أديب محمود حميدة بسمة وهبة محمد محمود عبد العزيز الفنانة روجينا

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